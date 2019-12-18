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Перепланировка цокольного этажа дома на Воровского вызвала беспокойство у жильцов

Перепланировка цокольного этажа дома на Воровского вызвала беспокойство у жильцов

Вчера, 17:47
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Роман Четвериков
Перепланировка цокольного этажа дома на Воровского вызвала беспокойство у жильцов


Цокольный этаж одного из домов на улице Воровского уже несколько раз менял свое предназначение. Последняя перепланировка вызвала сильное беспокойство у жильцов. Работы шли ускоренными темпами и, по их мнению, они могли нанести конструктивный ущерб зданию.

Два месяца назад жители дома стали наблюдать оживленную ремонтную работу. Помещение, отданное под спортивный клуб, стало превращаться в магазин. По словам жильцов, там должен был появиться супермаркет. Но вот его появление сопровождало много шума и выхлопных газов. Кроме того, под мусор не были установлены контейнеры, а тротуар оказался занят строительным инвентарем.  

ИГОРЬ ЧЕКАЛКИН, ЖИТЕЛЬ ДОМА:
«У меня квартира выше этажом. У меня начали строит непонятную зону погрузки-разгрузки. Она мне не нужна. У меня двое детей, пенсионер-инвалид 2 группы. И они, что будут дышать этими выхлопными газами».

Как стало известно, собственник помещения сдал его в аренду. То, что из него в конечном итоге может получится, люди только догадывались. В реальности, перепланировка начала сказываться на самом здании.

Более того, выяснилось, что за разрешением на перепланировку в администрацию города никто не обращался. Не было представлено и пакета документов с проектом и согласием собственников помещений. Поэтому, застройка с буквы закона проходит незаконно. Жильцы написали обращения в прокуратуру, департамент городского хозяйства, жилинспекцию. Городские власти отреагировали на возникшую ситуацию.

ВЛАДИМИР КЛИМЕНТОВСКИЙ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г.КИРОВА:
«Сейчас выдано предупреждение собственникам о необходимости приведения помещений в первоначальный вид. Если этого не будет сделано до 1 февраля, администрация будет выходить с иском в суд».

Сегодня на стройке затишье. Она даже выглядит заброшенной. Но жильцы дома пока теряются в догадках. Что они в итоге увидят на цокольном этаже после зимы.
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