Перепланировка цокольного этажа дома на Воровского вызвала беспокойство у жильцов

Цокольный этаж одного из домов на улице Воровского уже несколько раз менял свое предназначение. Последняя перепланировка вызвала сильное беспокойство у жильцов. Работы шли ускоренными темпами и, по их мнению, они могли нанести конструктивный ущерб зданию.Два месяца назад жители дома стали наблюдать оживленную ремонтную работу. Помещение, отданное под спортивный клуб, стало превращаться в магазин. По словам жильцов, там должен был появиться супермаркет. Но вот его появление сопровождало много шума и выхлопных газов. Кроме того, под мусор не были установлены контейнеры, а тротуар оказался занят строительным инвентарем.Как стало известно, собственник помещения сдал его в аренду. То, что из него в конечном итоге может получится, люди только догадывались. В реальности, перепланировка начала сказываться на самом здании.Более того, выяснилось, что за разрешением на перепланировку в администрацию города никто не обращался. Не было представлено и пакета документов с проектом и согласием собственников помещений. Поэтому, застройка с буквы закона проходит незаконно. Жильцы написали обращения в прокуратуру, департамент городского хозяйства, жилинспекцию. Городские власти отреагировали на возникшую ситуацию.Сегодня на стройке затишье. Она даже выглядит заброшенной. Но жильцы дома пока теряются в догадках. Что они в итоге увидят на цокольном этаже после зимы.