Школьники из Сидоровки добирались домой пешком 10 км по неосвещенной лесной дороге

Гололед зимой не стихийное бедствие, а предсказуемое синоптиками явление, к которому можно подготовиться. Но в управлении дорожной и парковой инфраструктуры города Кирова думают иначе. На днях из-за того, что не была обработана от льда дорога между Сидоровкой и Порошино, дети были вынуждены идти домой пешком 10 километров по неосвещенной лесной дороге.
Иван Целищев и Виктор Стяжкин из Сидоровки - двоюродные братья. Сегодня не пошли в школу. Во-первых, школьный автобус, как и вчера, - не курсирует между Сидоровкой и Порошино. Во-вторых, братья уже пробовали добираться домой по обледенелой трассе на рейсовом автобусе. И повторять такой экстремальный опыт совсем не хочется.
ИВАН ЦЕЛИЩЕВ, ЖИТЕЛЬ П. СИДОРОВКА:
«Мы стояли, ждали автобус, и директор сказал, что его не будет. Нам сказали: можете вызывать родителей, у кого машины есть или ехать на автобусе. Я с братом пошел на автобус, мы ждали его где-то час, потом сели, чуть дальше Порошино проехали, и водитель сказал, что не поедет дальше».
ВИКТОР СТЯЖКИН, ЖИТЕЛЬ П. СИДОРОВКА:
«Мы просто не могли проехать, нас скатило на бок и нам сказали, чтобы мы шли пешком. И все шли пешком. Долгое время мы шли».
В интернете можно найти немало фото и видеосвидетельств, того, как автобусы и автомобили между Сидоровкой и Порошино выносило на обочину. И все же, страшнее всего было детям, которые должны были в темноте добираться до дома. Бабушка Ивана и Виктора до сих пор не может сдержать эмоций.
ЛЮБОВЬ КОЩЕЕВА, ЖИТЕЛЬНИЦА П. СИДОРОВКА:
«Дети ушли в темное время суток, одни по лесу и по такой скользкой дороге. Я им звонила. Они говорят - бабушка, скользко, темно, ничего не видно, телефоны садятся. Мы светим под ноги фонариком».
Сегодня дорогу, наконец-то, посыпали песком. Последствия вчерашнего ледяного апокалипсиса видны повсюду.
ИВАН ШВЕЦОВ, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Судя по следам на снегу автобус съехал на обочину именно в этом месте. Что не удивительно, на дороге не только лед, но она еще и покатая».
В управлении дорожной и парковой инфраструктуры рассказывают, как они борются с гололедом ПОСЛЕ сигнала о проблеме от кировчан. Видимо ДО такого сигнала, просто исходя из погодных условий, послать машину с песком на трассу между Сидоровкой и Порошино, было нельзя.
АЛЕКСЕЙ ИШУТИНОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ДОРОЖНОЙ И ПАРКОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ:
«После сигнала у нас выехали машины с подсыпкой на автодорогу Киров-Сидоровка, было распределено 4 КДМ противо-гололедной смеси, и сегодня уже обработано 2 машинами песка».
Кстати, руководитель управления дорожной и парковой инфраструктуры Евгений Лунев, подал в отставку, за все проколы приходится отчитываться его заместителям. Прогноз погоды на ближайшую неделю неутешителен: впереди еще 2 дня оттепели, а затем заморозки. Это значит, что накануне Нового года кировчанам придется проявлять крайнюю осмотрительность на дорогах, тротуарах и без особой необходимости не выходить из дома.