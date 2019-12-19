Школьники из Сидоровки добирались домой пешком 10 км по неосвещенной лесной дороге

Гололед зимой не стихийное бедствие, а предсказуемое синоптиками явление, к которому можно подготовиться. Но в управлении дорожной и парковой инфраструктуры города Кирова думают иначе. На днях из-за того, что не была обработана от льда дорога между Сидоровкой и Порошино, дети были вынуждены идти домой пешком 10 километров по неосвещенной лесной дороге.Иван Целищев и Виктор Стяжкин из Сидоровки - двоюродные братья. Сегодня не пошли в школу. Во-первых, школьный автобус, как и вчера, - не курсирует между Сидоровкой и Порошино. Во-вторых, братья уже пробовали добираться домой по обледенелой трассе на рейсовом автобусе. И повторять такой экстремальный опыт совсем не хочется.В интернете можно найти немало фото и видеосвидетельств, того, как автобусы и автомобили между Сидоровкой и Порошино выносило на обочину. И все же, страшнее всего было детям, которые должны были в темноте добираться до дома. Бабушка Ивана и Виктора до сих пор не может сдержать эмоций.Сегодня дорогу, наконец-то, посыпали песком. Последствия вчерашнего ледяного апокалипсиса видны повсюду.В управлении дорожной и парковой инфраструктуры рассказывают, как они борются с гололедом ПОСЛЕ сигнала о проблеме от кировчан. Видимо ДО такого сигнала, просто исходя из погодных условий, послать машину с песком на трассу между Сидоровкой и Порошино, было нельзя.Кстати, руководитель управления дорожной и парковой инфраструктуры Евгений Лунев, подал в отставку, за все проколы приходится отчитываться его заместителям. Прогноз погоды на ближайшую неделю неутешителен: впереди еще 2 дня оттепели, а затем заморозки. Это значит, что накануне Нового года кировчанам придется проявлять крайнюю осмотрительность на дорогах, тротуарах и без особой необходимости не выходить из дома.