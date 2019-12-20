На новогодней ёлке активистам Юнармии вручили именные знамёна

В преддверии Нового года в Кирове наградили лидеров юнармейского движения. Более 300 активистов были приглашены на новогоднюю елку в библиотеку им. Герцена.Не только новый год, но и признание заслуг. Каждый год юнармейская ёлка встречает самых успешных. Это стало доброй предновогодней традицией - около 300 лучших школьников - активистов юнармейского движения. 2019 год был годом роста - движение выросло примерно на тысячу человек.Сегодня для них песни, танцы и, кончено, награды лучшим из лучших. И каждый год организаторы стараются придумать для них что-то новое, яркое и запоминающееся. Передовые юнармейские отряды были награждены именными знамёнами, а лучшие командиры - благодарственными письмами и значками.К теплым и искренним поздравлениям присоединились и творческие коллективы города, а добрый волшебник юнармейский Дед Мороз обещает, что в 2020-м исполнятся самые сокровенные желания.