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На новогодней ёлке активистам Юнармии вручили именные знамёна

На новогодней ёлке активистам Юнармии вручили именные знамёна

Сегодня, 15:15
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Карина Алоян
На новогодней ёлке активистам Юнармии вручили именные знамёна


В преддверии Нового года в Кирове наградили лидеров юнармейского движения. Более 300 активистов были приглашены на новогоднюю елку в библиотеку им. Герцена.

Не только новый год, но и признание заслуг. Каждый год юнармейская ёлка встречает самых успешных. Это стало доброй предновогодней традицией - около 300 лучших школьников - активистов юнармейского движения. 2019 год был годом роста - движение выросло примерно на тысячу человек.

ВАЛЕРИЙ ПУРЫГА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ДЮЦ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО:
«Юнармейская ёлка - она подводит итоги года, и мы награждаем лучших юнармейцев, лучшие отряды. Многие из них отличились в соревнованиях, конкурсах».

Сегодня для них песни, танцы и, кончено, награды лучшим из лучших. И каждый год организаторы стараются придумать для них что-то новое, яркое и запоминающееся. Передовые юнармейские отряды были награждены именными знамёнами, а лучшие командиры - благодарственными письмами и значками.

ВАСИЛИЙ ЩЕМЕЛЕВ, КОМАНДИР ЮНАРМЕЙСКОГО ОТРЯДА ШКОЛЫ №51 "ВЕЖЛИВЫЕ ЛЮДИ":
«Я думаю да. это гордость сюда попасть. Здесь будет интересно, увлекательно».

К теплым и искренним поздравлениям присоединились и творческие коллективы города, а добрый волшебник юнармейский Дед Мороз обещает, что в 2020-м исполнятся самые сокровенные желания.
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