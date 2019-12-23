Кировские полицейские усилят меры безопасности в новогодние праздники

Алкоголь и пиротехника - под запретом. В региональном управлении МВД рассказали, как будет обеспечиваться безопасность кировчан в местах массовых гуляний в новогодние праздники.Кировские полицейские уже несут службу в усиленном режиме. Все места проведения массовых мероприятий обследуют с применением служебных собак и возьмут под охрану. Всего в регионе в новогоднюю ночь будет задействовано более полутора тысяч сотрудников органов внутренних дел и Росгвардии. На помощь полицейским придут также народные дружинники и казаки. В Кирове основные торжества традиционно пройдут на Театральной площади. В 18 часов начнется детская новогодняя программа, в 22:30 будет дан старт интерактивному шоу, а в час ночи кировчан ждет новогодний фейерверк.Кроме того, к Театральной площади нельзя будет подъехать на автомобилях, несколько участков улиц перекроют и запретят стоянку личного транспорта.Или воспользоваться общественным транспортом. Автобусы и троллейбусы в новогоднюю ночь будут курсировать по Кирову до 4 утра. Доехать можно будет из всех отдаленных микрорайонов. И впервые в этом году - из Коминтерна и Чистых Прудов.