Кировские полицейские усилят меры безопасности в новогодние праздники

Алкоголь и пиротехника - под запретом. В региональном управлении МВД рассказали, как будет обеспечиваться безопасность кировчан в местах массовых гуляний в новогодние праздники.
Кировские полицейские уже несут службу в усиленном режиме. Все места проведения массовых мероприятий обследуют с применением служебных собак и возьмут под охрану. Всего в регионе в новогоднюю ночь будет задействовано более полутора тысяч сотрудников органов внутренних дел и Росгвардии. На помощь полицейским придут также народные дружинники и казаки. В Кирове основные торжества традиционно пройдут на Театральной площади. В 18 часов начнется детская новогодняя программа, в 22:30 будет дан старт интерактивному шоу, а в час ночи кировчан ждет новогодний фейерверк.
АЛЕКСАНДР ХОДЫРЕВ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ОРГАНИЗАЦИИ ОХРАНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Проход на Театральную площадь будет через 4 КПП - два со стороны К. Либкнехта, два со стороны К. Маркса, будет запрещен пронос алкогольной продукции, пиротехнических изделий, с целью безопасности граждан при проведении данных массовых мероприятий».
Кроме того, к Театральной площади нельзя будет подъехать на автомобилях, несколько участков улиц перекроют и запретят стоянку личного транспорта.
АЛЕКСАНДР ХОДЫРЕВ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ОРГАНИЗАЦИИ ОХРАНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Дороги ограничены будут по передвижению транспортных средств вблизи проведения таких мероприятий, близко не подъехать, лучше планировать где-то заранее парковку».
Или воспользоваться общественным транспортом. Автобусы и троллейбусы в новогоднюю ночь будут курсировать по Кирову до 4 утра. Доехать можно будет из всех отдаленных микрорайонов. И впервые в этом году - из Коминтерна и Чистых Прудов.