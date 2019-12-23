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В Кирове подвели итоги первого регионального конкурса "Креативная инженерная елка - 2019"

В Кирове подвели итоги первого регионального конкурса "Креативная инженерная елка - 2019"

Сегодня, 17:49
182
Елена Крылова
В Кирове подвели итоги первого регионального конкурса


В Кирове подвели итоги первого регионального конкурса "Креативная инженерная елка - 2019". Необычный подход к созданию символа праздника проявили дошкольники, школьники и студенты области.

В конкурсе "Креативная инженерная елка 2019" приняли участие дошкольники, школьники и студенты, всего 81 человек, на суд жюри они представили 41 креативную елку. По словам организаторов, цель конкурса - выявление и поддержка творческих и инженерных способностей детей и молодежи и формирование экологического мышления молодого поколения.

СВЕТЛАНА РУСИНОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ВЯТГУ:
«Мы считаем, что каждый человек, даже если он не инженер, по роду деятельности, то в жизни он постоянно изобретает и что-то постоянно меняет, меняет мир к лучшему. И мы решили провести городской конкурс на самом деле на лучшую, креативную инженерную елку, но так получилось, что отклик нашелся очень большой, в социальных сетях очень быстро разлетелась эта информация, что мы проводим впервые такой городской конкурс, и на самом деле получился статус регионального конкурса».
 
По задумке конкурса жюри должны были выбрать трех победителей, но в результате решили сделать пять отдельных номинаций, в каждой их них были выбраны по три участника, таким образом, были определены 15 победителей.

СВЕТЛАНА РУСИНОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ВЯТГУ:
«Из материалов из которых были изготовлены это в основном дерево, поразили елки, очень классная елка маленькая, ее делал второклассник, она сделана из ватных дисков, тоже экологический материал, из пластиковых бутылок, были елки сделанные из газет, втулки, бутылки, все что дома не пригодилось, оно пошло как вторсырье на изготовление елок».

Небольшой конус из картона, пробки и украшение от старых гирлянд, Марк Лагунов со своей елкой, стал одним из победителей конкурса.

МАРК ЛАГУНОВ, УЧАСТНИК КОНКУРСА "КРЕАТИВНАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ ЕЛКА - 2019":
«Мне помогал делать елку мой папа и я сам, изначально я хотел сделать елку из бумаги, но потом я подумал и захотел сделать елку из пробок».

А мама Марка помогла найти материалы для елочки.


ЕЛЕНА ЛАГУНОВА, МАМА УЧАСТНИКА КОНКУРСА "КРЕАТИВНАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ ЕЛКА - 2019":
«Саму идею именно использовать пробку придумал ребенок, единственное муж помог распилить эти пробки, потому что достаточно плотный материал. И мы начали пробовать и в процессе уже поняли, что это действительно то, что нужно и потом немножко дополнили декором».

По словам организаторов конкурса в планах, в следующем году со статуса регионального конкурса, выйти на межрегиональный уровень.
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