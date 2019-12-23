В Кирове подвели итоги первого регионального конкурса "Креативная инженерная елка - 2019". Необычный подход к созданию символа праздника проявили дошкольники, школьники и студенты области.В конкурсе "Креативная инженерная елка 2019" приняли участие дошкольники, школьники и студенты, всего 81 человек, на суд жюри они представили 41 креативную елку. По словам организаторов, цель конкурса - выявление и поддержка творческих и инженерных способностей детей и молодежи и формирование экологического мышления молодого поколения.По задумке конкурса жюри должны были выбрать трех победителей, но в результате решили сделать пять отдельных номинаций, в каждой их них были выбраны по три участника, таким образом, были определены 15 победителей.Небольшой конус из картона, пробки и украшение от старых гирлянд, Марк Лагунов со своей елкой, стал одним из победителей конкурса.А мама Марка помогла найти материалы для елочки.По словам организаторов конкурса в планах, в следующем году со статуса регионального конкурса, выйти на межрегиональный уровень.