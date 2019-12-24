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Кировские спасатели отметили свой профессиональный праздник

Кировские спасатели отметили свой профессиональный праздник

Вчера, 11:14
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Альбина Самигуллина
Кировские спасатели отметили свой профессиональный праздник


27 декабря в России отмечался День спасателя. За многие годы ими были спасены сотни тысяч жизней. В свой профессиональный праздник кировские спасатели пообщались с детьми и получили новую спецтехнику.

Спасатели МЧС - настоящие профессионалы, готовые по первому зову прийти на помощь. Необходимо обладать силой, мужеством, смекалкой, иногда даже проявлять героизм. В преддверии профессионального праздника сотрудники МЧС провели экскурсию для ребят. Им рассказали про пожарную охрану, показали пожарно-техническое вооружение части, продемонстрировали экипировку сотрудника и даже дали померить. Но самое интересное их ждало дальше.

Подобную эвакуацию спасатели проводят в случае, если невозможно выбраться из многоэтажного здания обычным способом. Кроме этого, ребят покатали на квадроциклах, познакомили с гидравлическими аварийно-спасательными инструментами, а в конце малыши смогли сами попробовать свои силы в тушении огня - попытались управлять пожарными стволами с водой и пеной. А на официальном мероприятии подразделениям МЧС были вручены ключи от новой спецтехники. 3 современных автомобиля заступят на боевое дежурство в Кирове, Вятских Полянах и Котельниче. Поздравил спасателей с их профессиональным праздником председатель Заксобрания региона Владимир Бакин.

ВЛАДИМИР БАКИН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Если говорить об оценке, то это бесценно, если говорить об эффективности содержания службы, то такой оценки вообще не может существовать, потому что жизнь человеческая бесценна, вы посвятили себя служению народу, служению жизни человека».

После поздравлений Владимир Бакин наградил лучших сотрудников благодарственными письмами областного Законодательного Собрания. Несмотря на профессиональный праздник, спасатели и в этот день несут боевое дежурство, они всегда на посту. Только в нынешнем году кировские спасатели спасли на пожарах и ДТП около двух тысяч человек.
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