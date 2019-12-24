Кировские спасатели отметили свой профессиональный праздник

27 декабря в России отмечался День спасателя. За многие годы ими были спасены сотни тысяч жизней. В свой профессиональный праздник кировские спасатели пообщались с детьми и получили новую спецтехнику.Спасатели МЧС - настоящие профессионалы, готовые по первому зову прийти на помощь. Необходимо обладать силой, мужеством, смекалкой, иногда даже проявлять героизм. В преддверии профессионального праздника сотрудники МЧС провели экскурсию для ребят. Им рассказали про пожарную охрану, показали пожарно-техническое вооружение части, продемонстрировали экипировку сотрудника и даже дали померить. Но самое интересное их ждало дальше.Подобную эвакуацию спасатели проводят в случае, если невозможно выбраться из многоэтажного здания обычным способом. Кроме этого, ребят покатали на квадроциклах, познакомили с гидравлическими аварийно-спасательными инструментами, а в конце малыши смогли сами попробовать свои силы в тушении огня - попытались управлять пожарными стволами с водой и пеной. А на официальном мероприятии подразделениям МЧС были вручены ключи от новой спецтехники. 3 современных автомобиля заступят на боевое дежурство в Кирове, Вятских Полянах и Котельниче. Поздравил спасателей с их профессиональным праздником председатель Заксобрания региона Владимир Бакин.После поздравлений Владимир Бакин наградил лучших сотрудников благодарственными письмами областного Законодательного Собрания. Несмотря на профессиональный праздник, спасатели и в этот день несут боевое дежурство, они всегда на посту. Только в нынешнем году кировские спасатели спасли на пожарах и ДТП около двух тысяч человек.