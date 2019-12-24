В Даровском районе продолжается ремонт понтонного моста через Молому у деревни Суборь. Когда к людям смогут проехать машины, и блокада прекратится?
8 ноября в Даровском районе из-за резкого подъёма воды в Моломе у деревни Суборь оторвало понтонный мост. В поселке живет свыше 100 человек, в том числе маленькие дети. Люди своими силами организовали переправу из тонких досок. Вскоре о бедственном положении стало известно на всю страну. Понтонный мост вернули к деревне и сейчас активно ремонтируют, но он пока не готов. Почту и продукты, люди как носили на руках, так и носят, правда при этом не теряют оптимизма.
- Нормально все, всю жизнь так ходим. У меня вон, каменная стена. За мной идет. Всю жизнь помогает.
- Да нормально всё, мост скоро построят!
Жители посёлка, особенно престарелые и больные испытывают серьезные трудности из-за невозможности выбраться за реку.
МАРИЯ БУШУЕВА, ЖИТЕЛЬНИЦА Д. СУБОРЬ:
«Вот видите, сейчас в больницу как попасть? Женщина одна мучается, сколько уже раз пробовала, никак не получается в Даровской съездить. А надо в больницу. Человек умер. Два человека умерли, пока у нас такая ситуация с мостом, так на носилках, на одеяле за реку переносили. В общем, плохо».
Сейчас ремонт моста замедлился из-за объективных трудностей. Зимой короткий световой день, долго работать не получается, к тому же лед сковал понтоны. Несмотря на это, возведение моста через Молому находится в завершающей стадии.
АЛЕКСЕЙ ДЕМАКОВ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПОДРЯДЧИКА ПО РЕМОНТУ ПОНТОННОГО МОСТА ЧЕРЕЗ Р. МОЛОМУ:
«Сейчас уже начинаем класть настил, первые как раз бревна на лафет укладываем. вот только это и осталось положить. Думаю, что 31 и 1 мы сделаем 2 выходных дня, а со 2 января начнем работать и дней за 10 должны закончить».
Добавим, что следователи начали проверку по факту ненадлежащего исполнения обязанностей чиновниками администрации Даровского района. 2 месяца быть отрезанными от большой земли это серьезный срок, - а именно столько пройдет времени к 13 января - предположительному времени окончания ремонта моста.