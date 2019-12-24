В Даровском районе продолжается ремонт понтонного моста через Молому у деревни Суборь. Когда к людям смогут проехать машины, и блокада прекратится?8 ноября в Даровском районе из-за резкого подъёма воды в Моломе у деревни Суборь оторвало понтонный мост. В поселке живет свыше 100 человек, в том числе маленькие дети. Люди своими силами организовали переправу из тонких досок. Вскоре о бедственном положении стало известно на всю страну. Понтонный мост вернули к деревне и сейчас активно ремонтируют, но он пока не готов. Почту и продукты, люди как носили на руках, так и носят, правда при этом не теряют оптимизма.Жители посёлка, особенно престарелые и больные испытывают серьезные трудности из-за невозможности выбраться за реку.Сейчас ремонт моста замедлился из-за объективных трудностей. Зимой короткий световой день, долго работать не получается, к тому же лед сковал понтоны. Несмотря на это, возведение моста через Молому находится в завершающей стадии.Добавим, что следователи начали проверку по факту ненадлежащего исполнения обязанностей чиновниками администрации Даровского района. 2 месяца быть отрезанными от большой земли это серьезный срок, - а именно столько пройдет времени к 13 января - предположительному времени окончания ремонта моста.