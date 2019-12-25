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В новогоднюю ночь кировчан ждут три городских площадки

В новогоднюю ночь кировчан ждут три городских площадки

Вчера, 19:30
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Карина Алоян
В новогоднюю ночь кировчан ждут три городских площадки


Сегодня, в новогоднюю ночь, кировчан ждут три городских площадки. На каждой из них подготовили интересную программу.

Рецепт хорошего праздника - чем раньше - тем веселее. Встречать Новый год с 14:00 на светодиодных экранах главной городской сцены шла трансляция лучших музыкальных новогодних клипов, фрагментов из всеми любимых новогодних фильмов, а также поздравления с наступающим Новым годом. В 18:00 началась программа для тех, кто помладше - массовые баттлы, хоровод и встреча с главным волшебником - Дедом морозом. За веселый музыкальный настрой вечера с 22:30 вечера отвечают творческие коллективы города. Гулять можно всю ночь. Всем, кто решит встречать 2020 год в Кочуровском парке, организаторы обещают несколько новшеств. Сама программа начнется в 10 часов вечера.

КАРИНА АЛОЯН, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«В этом году праздничный салют прогремит впервые и в Кочуровском парке. Он начнется ровно в час ночи одновременно с салютом на театральной площади города Кирова».

В 9 вечера ждут всех в парке ЛПК Нововятского района. Там состоится новогодняя шоу-программа "Бюро новогодних чудес". Игры, конкурсы, новогодние флэш-мобы. А те, кто решит посетить сразу все площадки - смогут добраться на общественном транспорте.

КАРИНА АЛОЯН, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«В новогоднюю ночь для кировчан будет работать и общественный транспорт. Уехать можно будет с 10 вечера до 4 утра. Будут работать 6 маршрутов. Это троллейбусы 1 и 8 и автобусы 23, 46, 3 и 5».

На площадки праздничных гуляний запрещено проносить спиртные напитки и опасные предметы, запрещается использование пиротехники. Новогоднее настроение всем и каждому и в первую очередь безопасный праздник.
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