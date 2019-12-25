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За праздничным настроением кировчане могут направиться на Театральную площадь

За праздничным настроением кировчане могут направиться на Театральную площадь

Вчера, 19:30
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Юлия Шалаева
За праздничным настроением кировчане могут направиться на Театральную площадь


По традиции за праздничным настроением кировчане могут направиться на Театральную площадь. Что сегодня там происходит, и с какими мыслями жители встречают новый 2020 год?

- Снег выпал - настроение новогоднее. Всех с Новым годом, успехов, счастья!

Театральная площадь с самого утра заполнена людьми. Сюда приходят фотографироваться, погулять и просто насладиться атмосферой зимней сказки. В эти дни посмотреть новогодний городок пришли не только кировчане, но и гости города.

- В такую погоду не сидится дома и малышам. Главным развлечением для них являются ледяные горки.
- На старт, внимание, погнали...

Горки здесь на любой возраст - для самых маленьких, для школьников, и для взрослых любителей прокатиться с ветерком. С собой рекомендуется взять ватрушки, ледянки и хорошее настроение.

- Пришли покататься с женой, с детьми, все отлично, салаты покрошили, супчик сварили.

Кто-то сегодня первый раз скатился с ледяной горы, а у кого-то первый урок на коньках. Рядом с катком поселился ледяной кит, покорить которого могут только самые ловкие. Театральная площадь будет местом притяжения все новогодние праздники. Ночью городок засияет огнями и станет еще сказочнее.
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