Забор стал причиной конфликта между двумя домами в Кирове

Жители дома номер сорок четыре по Октябрьскому проспекту в Кирове устали от того, что под их окнами ездили большегрузы. Чтобы решить эту проблему, они установили забор, в итоге перекрыв движение и для соседей.
По такой тропинке ходить страшно, говорят жители восьмого дома по улице Чехова. Здесь всегда гололед, а еще очень тесно. Но особого выбора нет. Прогуляться с комфортом мешает забор. Им свою территорию оградили соседи.
- И они нам все перекрыли. Как люди с коляской пойдут. У нас вот тут вот садик.
- А ходить мы должны же где-то. Мы сейчас на октябрьский не можем пройти. На рынок не можем пройти.
- Улицу Дерендяева делали не доделали. Там яма на яме. Скорая или если пожар, где будут проезжать машины?
Старший по дому Чехова, 8 - Петр Костин обратился с жалобой на соседей в территориальное управление. Ему ответили, что забор построен в рамках закона на придомовой территории по решению собственников. Нет никаких оснований убирать ограждение. Изучив все документы, Петр Костин пришел к выводу, что изначально администрация могла не допустить подобной ситуации, если бы провела благоустройство на улице Чехова
ПЕТР КОСТИН, СТАРШИЙ ПО ДОМУ ЧЕХОВА, 8:
«По факту получилось так, что задачу на том этапе, на котором можно было решить, ее не решили. Все привело к тому, что мы лишились проезда на Октябрьский проспект».
Вячеслав Некрасов - старший по дому номер 44 по Октябрьскому проспекту. Он знает, что забор доставляет большие неудобства соседям. Проект согласовывался несколько лет, и он пытался всеми силами не допустить сложившейся ситуации. Ограждение — это вынужденная мера.
ВЯЧЕСЛАВ НЕКРАСОВ, СТАРШИЙ ПО ДОМУ ОКТЯБРЬСКИЙ ПРОСПЕКТ, 44:
«Здесь была проезжая часть. Здесь ездили машины, как грузовые, так и легковые, было очень опасно. Здесь находился учебный центр. Сейчас находится детский сад. Доходило до того, что КАМАЗом было снесено крыльцо, неоднократно страдали люди».
Бетонные блоки не помогли, говорит Вячеслав. Водители большегрузов их отодвигали по ночам. Поэтому и пришлось перегородить свою придомовую территорию, которая всегда была дорогой. На руках у старшего по дому карта. По документам, проезжая часть, которая является улицей Чехова, находится сразу за забором.
ВЯЧЕСЛАВ НЕКРАСОВ, СТАРШИЙ ПО ДОМУ ОКТЯБРЬСКИЙ ПРОСПЕКТ, 44:
«Дорога есть по плану города. Она проходит за территорией придомовой. Как видите, она отсутствует. На бумаге проезд сквозной, а на самом деле дорога упирается в овощные ямы и крутой обрыв. Будет она или не будет, это уже не к нам, а в администрацию».
Вот только администрация обсуждать этот вопрос не хочет. Представители властей отказались комментировать ситуацию на камеру. Более того, даже письменно не ответили на наш официальный запрос, сославшись на то, что у них закончились нужные для этого бланки. Старший по дому Чехова, 8 - Петр Костин все же смог добиться реакции властей. Ответ ни его, ни жильцов его дома не обрадовал.
ПЕТР КОСТИН, СТАРШИЙ ПО ДОМУ ЧЕХОВА, 8:
«Реконструкция участка дороги по улице Чехова не предусмотрена, то есть администрация не рассматривает здесь вариант прокладки новой дороги, на этапах, когда это можно было сделать, когда дом предлагал сделать благоустройство и восстановить ту дорогу, которая есть, они никаких действий не предпринимали».
Существующая дорога упирается в овощные ямы и резкий обрыв. Ни пройти, ни проехать по этому месту практически невозможно. Администрация бездействует, а тем временем конфликт между жителями двух домов набирает обороты.