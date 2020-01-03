Забор стал причиной конфликта между двумя домами в Кирове

Жители дома номер сорок четыре по Октябрьскому проспекту в Кирове устали от того, что под их окнами ездили большегрузы. Чтобы решить эту проблему, они установили забор, в итоге перекрыв движение и для соседей.По такой тропинке ходить страшно, говорят жители восьмого дома по улице Чехова. Здесь всегда гололед, а еще очень тесно. Но особого выбора нет. Прогуляться с комфортом мешает забор. Им свою территорию оградили соседи.Старший по дому Чехова, 8 - Петр Костин обратился с жалобой на соседей в территориальное управление. Ему ответили, что забор построен в рамках закона на придомовой территории по решению собственников. Нет никаких оснований убирать ограждение. Изучив все документы, Петр Костин пришел к выводу, что изначально администрация могла не допустить подобной ситуации, если бы провела благоустройство на улице ЧеховаВячеслав Некрасов - старший по дому номер 44 по Октябрьскому проспекту. Он знает, что забор доставляет большие неудобства соседям. Проект согласовывался несколько лет, и он пытался всеми силами не допустить сложившейся ситуации. Ограждение — это вынужденная мера.Бетонные блоки не помогли, говорит Вячеслав. Водители большегрузов их отодвигали по ночам. Поэтому и пришлось перегородить свою придомовую территорию, которая всегда была дорогой. На руках у старшего по дому карта. По документам, проезжая часть, которая является улицей Чехова, находится сразу за забором.Вот только администрация обсуждать этот вопрос не хочет. Представители властей отказались комментировать ситуацию на камеру. Более того, даже письменно не ответили на наш официальный запрос, сославшись на то, что у них закончились нужные для этого бланки. Старший по дому Чехова, 8 - Петр Костин все же смог добиться реакции властей. Ответ ни его, ни жильцов его дома не обрадовал.Существующая дорога упирается в овощные ямы и резкий обрыв. Ни пройти, ни проехать по этому месту практически невозможно. Администрация бездействует, а тем временем конфликт между жителями двух домов набирает обороты.