Сотни кировчан приняли участие в новогоднем "Забеге обещаний"

В первый день нового года более 400 кировчан вышли на пробежку в парк Гагарина.
Несколько сотен кировчан разминаются перед выходом на старт. В этом году им предстоит пробежать по парку Гагарина 2 тысячи 20 метров.
АЛЕКСАНДРА ГУЛЯЕВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Акция "Забег обещаний" проводится по всей стране. Люди в разных городах ровно в 12:00 выходят на старт не только ради бега, но и для того, чтобы дать обещания самим себе, которые обязательно нужно будет выполнить».
Это тот самый случай, когда главное не результат, а участие. Обещания, которые дают себе кировчане в первый день нового года, - сами разные.
НАТАЛЬЯ ИВАНОВА, ЖИТЕЛЬНИЦА КИРОВА:
«Делать каждый день зарядку. Это точно. Это для всех важно. Заработать свой первый миллион! Что немаловажно тоже. И быть терпимее».
- Я обещаю сделать всю страну счастливой! Вот моя команда, которая со мной бежит!
- Я буду помогать ему делать всю страну счастливой!
- С новым годом.
ОЛЬГА КАЗАКОВА, ЖИТЕЛЬНИЦА КИРОВА:
«Быть чаще со своими близкими, больше времени с ними проводить. И по меньше сладкого кушать».
НАТАЛЬЯ МУХЛЫНИНА, ЖИТЕЛЬНИЦА КИРОВА:
«Я обещаю быть любимой, и быть красивой, быть счастливой».
Среди тех, кто решил дать себе обещание, люди самых разных возрастов. Первыми стартуют школьники, студенты и спортсмены. Замыкают колонну - пенсионеры, которые идут пешком. Скорость не важна, главное - добраться до финиша.
АНАСТАСИЯ ПАТРУШЕВА, ОРГАНИЗАТОР АКЦИИ:
«Если люди выходят на пробежку 1го января в 12 часов, у них хватит сил и энергии для того, чтобы реализовать эти обещания в течение всего года. Сбывалось, на личном опыте проверено!».
Акция "Забег обещаний" проводится в Кирове четвертый год подряд. Каждый раз в нем принимают участие все больше человек.