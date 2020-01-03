Сотни кировчан приняли участие в новогоднем "Забеге обещаний"

В первый день нового года более 400 кировчан вышли на пробежку в парк Гагарина.Несколько сотен кировчан разминаются перед выходом на старт. В этом году им предстоит пробежать по парку Гагарина 2 тысячи 20 метров.Это тот самый случай, когда главное не результат, а участие. Обещания, которые дают себе кировчане в первый день нового года, - сами разные.Среди тех, кто решил дать себе обещание, люди самых разных возрастов. Первыми стартуют школьники, студенты и спортсмены. Замыкают колонну - пенсионеры, которые идут пешком. Скорость не важна, главное - добраться до финиша.Акция "Забег обещаний" проводится в Кирове четвертый год подряд. Каждый раз в нем принимают участие все больше человек.