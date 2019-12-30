Кировчане рассказали, как берегутся от простуды в новогодние праздники

В праздники многие предпочитают не сидеть дома, а посещать различные мероприятия. Но отправляясь в людное место, стоит позаботиться о своем здоровье.Новогодние утренники, корпоративы, народные гуляния - в таких местах, как правило, высок риск распространения инфекций. Поэтому чаще мыть руки, в случае заболевания - носить маски и пить витамины. И кировчане знают, как спастись от вирусов.Другие считают, что необходимо подкреплять себя изнутри.Некоторые на вопрос о профилактике заболеваний говорят о более масштабных вещах.Есть вариант всё делать в комплексе и начинать со здорового образа жизни.Сотрудники Роспотребнадзора советуют регулярно соблюдать меры профилактики, так как в январе вероятность заболеть гриппом намного больше.Сотрудники Роспотребнадзора советуют принимать как витамины, так и медикаментозные средства, а в случае заболевания не стоит пренебрегать походом ко врачу.