Кировчане рассказали, как берегутся от простуды в новогодние праздники

В праздники многие предпочитают не сидеть дома, а посещать различные мероприятия. Но отправляясь в людное место, стоит позаботиться о своем здоровье.
Новогодние утренники, корпоративы, народные гуляния - в таких местах, как правило, высок риск распространения инфекций. Поэтому чаще мыть руки, в случае заболевания - носить маски и пить витамины. И кировчане знают, как спастись от вирусов.
- У меня есть прививка от гриппа, и я проветриваю помещение, чтобы вирусы не скапливались в моей комнате.
Другие считают, что необходимо подкреплять себя изнутри.
- Может быть, что-то противовирусное, может быть, лимон, может быть клюкву.
Некоторые на вопрос о профилактике заболеваний говорят о более масштабных вещах.
- Не мусорить нигде, не бросать и убирать за собой мусор. Когда нет мусора - будет чисто, как дедушки и бабушки говорили. Так что - личная гигиена, начиная с неё, и город будет чище.
Есть вариант всё делать в комплексе и начинать со здорового образа жизни.
- Гуляем почаще, помещения проветриваем, чай с лимоном.
Сотрудники Роспотребнадзора советуют регулярно соблюдать меры профилактики, так как в январе вероятность заболеть гриппом намного больше.
ЛЮБОВЬ ОПАРИНА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Мы понимаем, что грипп - это более опасная инфекция, которая протекает более тяжело, чем ОРВИ. И если мы в декабре-ноябре только два лабораторно подтвержденных случая гриппа обнаружили, это всё равно говорит о том, что грипп циркулирует.
Сотрудники Роспотребнадзора советуют принимать как витамины, так и медикаментозные средства, а в случае заболевания не стоит пренебрегать походом ко врачу.