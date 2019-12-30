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Кировчане рассказали, как берегутся от простуды в новогодние праздники

Кировчане рассказали, как берегутся от простуды в новогодние праздники

Вчера, 12:36
230
Альбина Самигуллина
Кировчане рассказали, как берегутся от простуды в новогодние праздники


В праздники многие предпочитают не сидеть дома, а посещать различные мероприятия. Но отправляясь в людное место, стоит позаботиться о своем здоровье.

Новогодние утренники, корпоративы, народные гуляния - в таких местах, как правило, высок риск распространения инфекций. Поэтому чаще мыть руки, в случае заболевания - носить маски и пить витамины. И кировчане знают, как спастись от вирусов.

- У меня есть прививка от гриппа, и я проветриваю помещение, чтобы вирусы не скапливались в моей комнате.

Другие считают, что необходимо подкреплять себя изнутри.

- Может быть, что-то противовирусное, может быть, лимон, может быть клюкву.

Некоторые на вопрос о профилактике заболеваний говорят о более масштабных вещах.

- Не мусорить нигде, не бросать и убирать за собой мусор. Когда нет мусора - будет чисто, как дедушки и бабушки говорили. Так что - личная гигиена, начиная с неё, и город будет чище.

Есть вариант всё делать в комплексе и начинать со здорового образа жизни.

- Гуляем почаще, помещения проветриваем, чай с лимоном.

Сотрудники Роспотребнадзора советуют регулярно соблюдать меры профилактики, так как в январе вероятность заболеть гриппом намного больше.

ЛЮБОВЬ ОПАРИНА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Мы понимаем, что грипп - это более опасная инфекция, которая протекает более тяжело, чем ОРВИ. И если мы в декабре-ноябре только два лабораторно подтвержденных случая гриппа обнаружили, это всё равно говорит о том, что грипп циркулирует.

Сотрудники Роспотребнадзора советуют принимать как витамины, так и медикаментозные средства, а в случае заболевания не стоит пренебрегать походом ко врачу.
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