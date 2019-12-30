В первые два дня Нового года в Перинатальном центре родились 33 малыша

Подарки под новый год и рождество бывают разные, но самые долгожданные у родителей, чьи дети появились на свет в Новый год. В Перинатальном центре отсчет новорождённых в 2020 году начался с девочки.Для врачей Перинатального центра новогодняя ночь - это рабочие будни. Все на посту и готовы принять роды хоть под бой курантов.1 января в девять утра первой на свет появилась девочка. У Валентины Шипицовой - это второй ребенок, как рассказала мама, роды прошли успешно. Для всех это прекрасный подарок в новом году. Еще до родов родители выбрали имя для своей дочки и назвали Анной.Светлана Шитова вместе с малышкой уже готовится на выписку. Стоит отметить, что это уже шестой ребенок в семье. Имя для девочки выбирали старшие дети.Всего же за первые два дня нового года в Перинатальном центре родились 33 малыша – 17 мальчиков и 16 девочек. Работа медиков идет по графику.Добавим, что с 1 января увеличился срок предоставления ежемесячной выплаты при рождении (усыновлении) первого ребенка. Если раньше ежемесячная выплата предоставлялась до достижения ребенком полутора лет, то теперь её выдают до трех лет. Кроме того, с Нового года этой мерой поддержки могут воспользоваться еще больше семей, проживающих в Кировской области.