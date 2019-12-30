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В первые два дня Нового года в Перинатальном центре родились 33 малыша

В первые два дня Нового года в Перинатальном центре родились 33 малыша

Вчера, 12:58
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Михаил Конышев
В первые два дня Нового года в Перинатальном центре родились 33 малыша


Подарки под новый год и рождество бывают разные, но самые долгожданные у родителей, чьи дети появились на свет в Новый год. В Перинатальном центре отсчет новорождённых в 2020 году начался с девочки.

Для врачей Перинатального центра новогодняя ночь - это рабочие будни. Все на посту и готовы принять роды хоть под бой курантов.

1 января в девять утра первой на свет появилась девочка. У Валентины Шипицовой - это второй ребенок, как рассказала мама, роды прошли успешно. Для всех это прекрасный подарок в новом году. Еще до родов родители выбрали имя для своей дочки и назвали Анной.

ВАЛЕНТИНА ШИПИЦОВА:
«У меня бабушку зовут Анна, нравится это имя, планировали с мужем и решили остановиться на имени Анна».

Светлана Шитова вместе с малышкой уже готовится на выписку. Стоит отметить, что это уже шестой ребенок в семье.  Имя для девочки выбирали старшие дети.

СВЕТЛАНА ШИТОВА:
«У нас зовут Аленка. Это придумали дети. Мы даже не думали какой пол ребенка. Дети сказали, что хотим сестренку, вот и получилась вторая Аленка».

Всего же за первые два дня нового года в Перинатальном центре родились 33 малыша – 17 мальчиков и 16 девочек. Работа медиков идет по графику.

СВЕТЛАНА ДМИТРИЕВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ АКУШЕРСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ "МАТЬ И ДИТЯ" ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА:
«Роды проходят в штатном режиме, Перинатальный центр работает круглосуточно. Для нас нет праздников и выходных, поэтому мы работаем. Это наша работа и мы ее любим».

Добавим, что с 1 января увеличился срок предоставления ежемесячной выплаты при рождении (усыновлении) первого ребенка. Если раньше ежемесячная выплата предоставлялась до достижения ребенком полутора лет, то теперь её выдают до трех лет. Кроме того, с Нового года этой мерой поддержки могут воспользоваться еще больше семей, проживающих в Кировской области.
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