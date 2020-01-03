В Слободском на соборной площади города прошли казачьи шермиции

В Слободском собрались вятские казаки. На соборной площади города состоялись шермиции - так называются традиционные казачьи игры.
Шермиции - это состязания, которые казаки традиционно устраивали в честь каких-либо значимых дат. Казачьи забавы в Слободском посвящены празднику Рождества.
АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Рождественские казачьи игры проводятся в Слободском впервые. Это возрождение традиций, говорят организаторы. Всего в играх участвуют более 50-ти человек. В основном - это воспитанники кадетских классов из разных районов Кировской области».
Возрождать казачьи традиций приехала команда из Вахрушей. Светлана Малюганова и Тимофей Тимшин участвуют в соревновании "Казачья баня". В этой дисциплине нужно правильно и быстро орудовать вениками.
- Казачья баня. Попарить своего партнера...
- Чтоб твой участник не застыл.
Всего на этих казачьих играх - три дисциплины. "Постройка фигуры", "Казачья баня" и "Живой плетень". Последняя проверяет командный дух и слаженность команды. Участники соединяют руки. Задача - не расцеплять их ни при каких условиях.
- По-пластунски до меня шагом марш!
Команды не разделены ни на возрастные группы, ни на весовые категории. Казачьи игры - развлечение для всех. Поучаствовать в них могли даже случайные прохожие.
ВЛАДИМИР ШУЛАКОВ, АТАМАН СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКОГО ХУТОРА Г. СЛОБОДСКОЙ:
«Участвовать могут все абсолютно. Без возраста, без ограничений. Чем младше, тем лучше».
Добавим, организаторы надеются, что казачьи игры в Слободском станут ежегодной традицией и в следующем году соберут гораздо больше жителей региона, тех кто интересуется историей и казачьей культурой.