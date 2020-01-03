В Слободском на соборной площади города прошли казачьи шермиции

В Слободском собрались вятские казаки. На соборной площади города состоялись шермиции - так называются традиционные казачьи игры.Шермиции - это состязания, которые казаки традиционно устраивали в честь каких-либо значимых дат. Казачьи забавы в Слободском посвящены празднику Рождества.Возрождать казачьи традиций приехала команда из Вахрушей. Светлана Малюганова и Тимофей Тимшин участвуют в соревновании "Казачья баня". В этой дисциплине нужно правильно и быстро орудовать вениками.Всего на этих казачьих играх - три дисциплины. "Постройка фигуры", "Казачья баня" и "Живой плетень". Последняя проверяет командный дух и слаженность команды. Участники соединяют руки. Задача - не расцеплять их ни при каких условиях.Команды не разделены ни на возрастные группы, ни на весовые категории. Казачьи игры - развлечение для всех. Поучаствовать в них могли даже случайные прохожие.Добавим, организаторы надеются, что казачьи игры в Слободском станут ежегодной традицией и в следующем году соберут гораздо больше жителей региона, тех кто интересуется историей и казачьей культурой.