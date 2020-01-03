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В библиотеке №3 прошел семейный праздник для бабушек и их внуков

В библиотеке №3 прошел семейный праздник для бабушек и их внуков

Сегодня, 11:18
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Елена Крылова
В библиотеке №3 прошел семейный праздник для бабушек и их внуков


Красные зайцы, говорящие снеговики, дружелюбные медведи, в библиотеке №3 прошел семейный праздник для бабушек и их внуков "Рождественская сказка". Придумать сказочную историю, нарисовать к ней иллюстрацию и сделать героев собственными руками, все это стало возможным благодаря проекту "Сундук сказок". Елена Крылова окунулась в волшебную, рождественскую атмосферу и узнала, как создается сказка.

Бабушкины сказки всегда интересные и познавательные, а если бабушке придумать сказочную историю вместе со своим внуком или внучкой, она получится еще более увлекательной.

ЕЛЕНА РЫКОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА "СУНДУК СКАЗОК":
Идея нашего проекта, появилась из проблемы организации досуга бабушек и внуков, как показывает статистика наблюдается своеобразная бедность, однообразность мероприятий которые готовы бабушка предложить своим внукам, это прогулки, просмотр телевизионных передач, поход в театр, и т.д., а здесь бабушки и внуки, непосредственно в рамках этого проекта будут сами создавать сказочную историю».

Участникам проекта предстоит не только создавать сказочные истории, но и сделать для них иллюстрации и героев своими руками. Во всем этом им будут помогать специалисты: сказкотерапевт и мастерица кукольница.

МАРГАРИТА СЕМЕРИКОВА, МАСТЕРИЦА:
«Современные дети очень многие не умеют фантазировать, они настолько внедрились во все мультфильмы, гаджеты, телефоны, что они только берут, а сами воспроизводить, для них это очень сложно».

Софья вместе со своей бабушкой Верой Анатольевной, придумали сказку про принцессу.

СОФЬЯ ВЛАСОВА, УЧАСТНИЦА ПРОЕКТА "СУНДУК СКАЗОК":
«Она посетила радужную планету, потом, после путешествия ее ждал сюрприз, это прекрасный принц, инопланетянин, который оказался заколдованным принцем».

Проект направлен на организацию совместно-познавательного досуга бабушек и внуков. Еженедельно с января по май 2020 года в библиотеке будут создаваться разные сказочные истории, а итогом проекта станет театрализованный показ сказок.

МАРГАРИТА СЕМЕРИКОВА, МАСТЕРИЦА:
«Дети должны чувствовать, что их творчество не пропало даром, и что, кто-то радуется их фантазии, их сказке, всему этому, что рукотворство, творчество и вот этот эмоциональный рассказ будет достойно оценен».

Благодаря общему, творческому процессу будет создана специальная книга, куда войдут сказочные истории созданные бабушками и их внуками.
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