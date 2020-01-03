Красные зайцы, говорящие снеговики, дружелюбные медведи, в библиотеке №3 прошел семейный праздник для бабушек и их внуков "Рождественская сказка". Придумать сказочную историю, нарисовать к ней иллюстрацию и сделать героев собственными руками, все это стало возможным благодаря проекту "Сундук сказок". Елена Крылова окунулась в волшебную, рождественскую атмосферу и узнала, как создается сказка.Бабушкины сказки всегда интересные и познавательные, а если бабушке придумать сказочную историю вместе со своим внуком или внучкой, она получится еще более увлекательной.Участникам проекта предстоит не только создавать сказочные истории, но и сделать для них иллюстрации и героев своими руками. Во всем этом им будут помогать специалисты: сказкотерапевт и мастерица кукольница.Софья вместе со своей бабушкой Верой Анатольевной, придумали сказку про принцессу.Проект направлен на организацию совместно-познавательного досуга бабушек и внуков. Еженедельно с января по май 2020 года в библиотеке будут создаваться разные сказочные истории, а итогом проекта станет театрализованный показ сказок.Благодаря общему, творческому процессу будет создана специальная книга, куда войдут сказочные истории созданные бабушками и их внуками.