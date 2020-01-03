Прямой эфир
05 янв 12:30 Ужесточен закон об ответственном обращении с животными 04 янв 13:09 На стадионе «Динамо» прошел Чемпионат области по конькобежному спорту 03 янв 11:57 Сотни кировчан приняли участие в новогоднем "Забеге обещаний" 03 янв 12:39 Кировские штангисты выявили сильнейших. 03 янв 12:33 МХК "Олимпия" возобновляет тренировки. 03 янв 11:46 Забор стал причиной конфликта между двумя домами в Кирове 04 янв 12:58 В первые два дня Нового года в Перинатальном центре родились 33 малыша 03 янв 12:46 Новые мастера спорта. 04 янв 12:28 В Кирове открыли шестнадцать бесплатных катков 05 янв 12:36 Мастерица из Даровского удостоена награды на фестивале по обработке дерева
-5°C
$
61,23
68,06
09 января 20:33
09 янв 19:30 Перебои с теплоснабжением и горячим водоснабжением на Ердякова 09 янв 19:30 На базу ЛБК "Перекоп" заехала юниорская сборная России по лыжным гонкам 09 янв 19:30 В Подосиновском районе сорвавшееся с лесовоза бревно привело к трагедии 09 янв 12:03 В центре "Моя семья" прошел благотворительный праздник "Рождественская елка" 09 янв 12:01 На стадионе «Прометей» состоялся семейный праздник сотрудников МЧС 09 янв 11:21 В приходах Вятской епархии прошел традиционный конкурс вертепов 09 янв 11:18 В библиотеке №3 прошел семейный праздник для бабушек и их внуков 09 янв 11:15 В Слободском на соборной площади города прошли казачьи шермиции 08 янв 11:26 Кировчанин Георгий Сырчин собирается принять участие конкурсе "Британия ищет таланты" 08 янв 11:24 В Верхошижемье состоялся второй этап Кубка России по зимнему триатлону
В приходах Вятской епархии прошел традиционный конкурс вертепов

В приходах Вятской епархии прошел традиционный конкурс вертепов

Сегодня, 11:21
150
Артем Макаров
В приходах Вятской епархии прошел традиционный конкурс вертепов


К празднику Рождества во всех приходах Вятской епархии прошел традиционный конкурс вертепов.

Прихожане Серафимовского собора возводят рождественский вертеп на территории храма не в первый раз. В этом году они столкнулись с проблемой. Подвела погода. Не хватало снега.

ИРИНА ГУЦУЛЯК, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРИХОДСКОГО СОВЕТА СЕРАФИМОВСКОГО СОБОРА:
«Все удивлялись, где вы столько снега взяли. Приход большой, снега хватила, слава Богу. Начали строить в начале декабря, по первому снегу, закончили буквально перед рождеством».

Рождественский вертеп представляет собой художественную композицию. Она показывает рождение Иисуса Христа. Прихожане Серафимовского собора говорят, что пытались изобразить сцену с Вятским колоритом. Поэтому в композиции есть елочки, которые не встретишь на святой земле, но которые часто увидишь в российских лесах.

АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«С каждым годом вертепы возле вятских храмов становятся все искуснее. Если раньше этим делом занимались только любители, то сейчас помимо прихожан в дело вмешиваются и профессионалы. Так над этим вертепом работали профессиональный электрики, кузнецы и даже художники».

Традиционным стал и конкурс рождественских вертепов. В нем участвуют не только сооружения возле храмов, но и вертепы, сделанные во дворах, а также семейные вертепы.

АНДРЕЙ ЛЕБЕДЕВ, ПРОТОИЕРЕЙ, ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА РОЖДЕСТВЕНСКИХ ВЕРТЕПОВ:
«Каждый год к нам поступают заявки от домов. Частные инициативы. Рядом со своим домом делают рождественские вертепы. Конкурс от храмов пошел по городу».

Итоги конкурса подведут 14 января. Помимо самых красивых вертепов будут названы и лучшие детские рисунки, посвященные празднику Рождества.
Рассказать друзьям:

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама