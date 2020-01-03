В приходах Вятской епархии прошел традиционный конкурс вертепов

К празднику Рождества во всех приходах Вятской епархии прошел традиционный конкурс вертепов.
Прихожане Серафимовского собора возводят рождественский вертеп на территории храма не в первый раз. В этом году они столкнулись с проблемой. Подвела погода. Не хватало снега.
ИРИНА ГУЦУЛЯК, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРИХОДСКОГО СОВЕТА СЕРАФИМОВСКОГО СОБОРА:
«Все удивлялись, где вы столько снега взяли. Приход большой, снега хватила, слава Богу. Начали строить в начале декабря, по первому снегу, закончили буквально перед рождеством».
Рождественский вертеп представляет собой художественную композицию. Она показывает рождение Иисуса Христа. Прихожане Серафимовского собора говорят, что пытались изобразить сцену с Вятским колоритом. Поэтому в композиции есть елочки, которые не встретишь на святой земле, но которые часто увидишь в российских лесах.
АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«С каждым годом вертепы возле вятских храмов становятся все искуснее. Если раньше этим делом занимались только любители, то сейчас помимо прихожан в дело вмешиваются и профессионалы. Так над этим вертепом работали профессиональный электрики, кузнецы и даже художники».
Традиционным стал и конкурс рождественских вертепов. В нем участвуют не только сооружения возле храмов, но и вертепы, сделанные во дворах, а также семейные вертепы.
АНДРЕЙ ЛЕБЕДЕВ, ПРОТОИЕРЕЙ, ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА РОЖДЕСТВЕНСКИХ ВЕРТЕПОВ:
«Каждый год к нам поступают заявки от домов. Частные инициативы. Рядом со своим домом делают рождественские вертепы. Конкурс от храмов пошел по городу».
Итоги конкурса подведут 14 января. Помимо самых красивых вертепов будут названы и лучшие детские рисунки, посвященные празднику Рождества.