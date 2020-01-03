В приходах Вятской епархии прошел традиционный конкурс вертепов

К празднику Рождества во всех приходах Вятской епархии прошел традиционный конкурс вертепов.Прихожане Серафимовского собора возводят рождественский вертеп на территории храма не в первый раз. В этом году они столкнулись с проблемой. Подвела погода. Не хватало снега.Рождественский вертеп представляет собой художественную композицию. Она показывает рождение Иисуса Христа. Прихожане Серафимовского собора говорят, что пытались изобразить сцену с Вятским колоритом. Поэтому в композиции есть елочки, которые не встретишь на святой земле, но которые часто увидишь в российских лесах.Традиционным стал и конкурс рождественских вертепов. В нем участвуют не только сооружения возле храмов, но и вертепы, сделанные во дворах, а также семейные вертепы.Итоги конкурса подведут 14 января. Помимо самых красивых вертепов будут названы и лучшие детские рисунки, посвященные празднику Рождества.