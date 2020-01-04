Кировчане недовольны состоянием бесплатных катков. Свое мнение во время праздников они активно высказывали в социальных сетях. Больше всего жалуются на каток в Коминтерне и на Северной набережной. Как обстоят дела со льдом?Сейчас каток пустует: его территория огорожена лентой, на местах для сидения надписи "каток не работает". Детям остается лишь грустно смотреть на место недавнего веселья и молча идти домой. Когда каток перезалили водой, на площадке образовалась лужа. Те, кто приходили покататься, вместо льда оказывались в воде.Вызывает недовольство у кировчан и каток в Коминтерне. Во время праздников местные жители жаловались в социальных сетях на то, что лёд не чистят от снега. Сегодня, в рабочий день, здесь катаются всего два человека. И они уверены: нужно радоваться тому, что каток вообще залили.В городской администрации поясняют: за состоянием катков следили в течение всех праздников, работали снегоуборочная и полировочная техника. Самое неудовлетворительное состояние у катка на Северной набережной. Виной тому, по словам чиновников, - теплая зима. Из-за высоких для зимы температур лёд не успевает застыть.Чиновники уверяют: работа по дополнительной проливке и полировке катков будет продолжена, а значит у кировчан еще появится шанс покататься на бесплатных катках. Всего в городе их семь.