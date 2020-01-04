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Кировчане недовольны состоянием бесплатных катков

Кировчане недовольны состоянием бесплатных катков

Вчера, 11:19
260
Александра Гуляева
Кировчане недовольны состоянием бесплатных катков


Кировчане недовольны состоянием бесплатных катков. Свое мнение во время праздников они активно высказывали в социальных сетях. Больше всего жалуются на каток в Коминтерне и на Северной набережной. Как обстоят дела со льдом?

АЛЕКСАНДРА ГУЛЯЕВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Каток здесь, на Северной набережной, этой зимой залили впервые. На радость местных жителей его открыли 30 декабря. В праздники здесь проводили время дети из окрестных домов. Но на днях каток решили заново залить водой, после чего он стал непригоден для катания на коньках».

Сейчас каток пустует: его территория огорожена лентой, на местах для сидения надписи "каток не работает". Детям остается лишь грустно смотреть на место недавнего веселья и молча идти домой. Когда каток перезалили водой, на площадке образовалась лужа. Те, кто приходили покататься, вместо льда оказывались в воде.

Вызывает недовольство у кировчан и каток в Коминтерне. Во время праздников местные жители жаловались в социальных сетях на то, что лёд не чистят от снега. Сегодня, в рабочий день, здесь катаются всего два человека. И они уверены: нужно радоваться тому, что каток вообще залили.

- Жаловаться-то можно! Но если не огребают, пришли сами лопаты взяли, огребли! Вот у меня машина, внутри лопата лежит!

В городской администрации поясняют: за состоянием катков следили в течение всех праздников, работали снегоуборочная и полировочная техника. Самое неудовлетворительное состояние у катка на Северной набережной. Виной тому, по словам чиновников, - теплая зима. Из-за высоких для зимы температур лёд не успевает застыть.

ДМИТРИЙ ПЕЧЁНКИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА:
«При повторных заливках и первоначальных заливках у нас существует перепад, в том числе на данной территории, который приводит к скоплению воды на той части катка, которая застывает дольше, чем противоположная часть, и требуется длительный период времени, чтобы вода застыла при таких минусовых температурах».

Чиновники уверяют: работа по дополнительной проливке и полировке катков будет продолжена, а значит у кировчан еще появится шанс покататься на бесплатных катках. Всего в городе их семь.
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