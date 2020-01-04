Прямой эфир
05 янв 12:30 Ужесточен закон об ответственном обращении с животными 04 янв 13:09 На стадионе «Динамо» прошел Чемпионат области по конькобежному спорту 05 янв 12:36 Мастерица из Даровского удостоена награды на фестивале по обработке дерева 05 янв 12:24 Кировская область включилась в проект по «прямым выплатам» пособий 04 янв 12:58 В первые два дня Нового года в Перинатальном центре родились 33 малыша 04 янв 12:28 В Кирове открыли шестнадцать бесплатных катков 04 янв 12:36 Кировчане рассказали, как берегутся от простуды в новогодние праздники 08 янв 11:26 Кировчанин Георгий Сырчин собирается принять участие конкурсе "Британия ищет таланты" 08 янв 11:24 В Верхошижемье состоялся второй этап Кубка России по зимнему триатлону 04 янв 12:50 В Коминтерне Дед Мороз и волонтеры раздали еду
-4°C
$
61,26
68,05
11 января 08:52
10 янв 19:30 В Кирове некоторые дороги во дворах покрыты толстым слоем льда и снега 10 янв 19:30 Лучших сотрудников прокуратуры области чествовали в преддверии профессионального праздника 10 янв 16:34 Дело Пленкиной. День первый. 10 янв 16:09 МХК «Олимпия» открывает игровой год тремя домашними матчами. 10 янв 16:07 ЮХК «Олимпия» сыграет с лидером дивизиона «Восток». 10 янв 12:07 Кировчане обеспокоены состоянием лошади, пострадавшей на Театральной площади 10 янв 11:23 В библиотеке № 3 проходит конкурс рождественских рисунков и вертепов «Вифлеемское чудо» 10 янв 11:19 Кировчане недовольны состоянием бесплатных катков 10 янв 11:16 УМВД и МЧС подводят итоги новогодних каникул 09 янв 19:30 Перебои с теплоснабжением и горячим водоснабжением на Ердякова
Лучших сотрудников прокуратуры области чествовали в преддверии профессионального праздника

Лучших сотрудников прокуратуры области чествовали в преддверии профессионального праздника

Вчера, 19:30
267
Михаил Конышев
Лучших сотрудников прокуратуры области чествовали в преддверии профессионального праздника


Почти три века на страже закона и порядка. 12 января свой профессиональный праздник отметят работники прокуратуры. В канун его в прокуратуре области прошло торжественное собрание.

Должность прокурора была установлена Петром Первым в 1722 году. Царь постановил: "Этот чин - как око наше. Его задача - забота о делах государственных". На протяжении всей своей истории прокуратура обеспечивает правовое единство государства и верховенство закона, твердо следуя цели законности и правопорядка

НИКОЛАЙ ЖУРКОВ, ПРОКУРОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Работники прокуратуры Кировской области достойно продолжают славные традиции, заложенные предыдущими поколениями. Успешно решают сложные государственные задачи, которое ставит руководство страны, обеспечивает эффективный надзор за исполнением законодательства в различных сферах. При этом все больше результат нашей работы нацелен на реальное устранение нарушений закона, их профилактику и реализацию принципа неотвратимости закона».

Во все времена авторитет прокуратуры был заслужен реальными делами. В ушедшем году прокурорами пресечено свыше 80-ти тысяч нарушений закона, рассмотрено более 32-х тысяч обращений граждан. При активном участии прокуроров ликвидирована задолженность по заработной плате перед более тремя тысячами работниками предприятий и организаций.

ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«И вот все эти задачи решаются нами вместе. И я хочу сказать, что между нами сложить теплые человеческие отношения и вся работа прокуратуры и в целом правоохранительных органов строится на профилактической работе, на предупреждении возможных правонарушений».

В преддверии профессионального праздника лучших сотрудников прокуратуры области, по традиции, наградили нагрудными знаками, медалями, почетными грамотами и благодарностями.
Рассказать друзьям:

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама