Лучших сотрудников прокуратуры области чествовали в преддверии профессионального праздника

Почти три века на страже закона и порядка. 12 января свой профессиональный праздник отметят работники прокуратуры. В канун его в прокуратуре области прошло торжественное собрание.
Должность прокурора была установлена Петром Первым в 1722 году. Царь постановил: "Этот чин - как око наше. Его задача - забота о делах государственных". На протяжении всей своей истории прокуратура обеспечивает правовое единство государства и верховенство закона, твердо следуя цели законности и правопорядка
НИКОЛАЙ ЖУРКОВ, ПРОКУРОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Работники прокуратуры Кировской области достойно продолжают славные традиции, заложенные предыдущими поколениями. Успешно решают сложные государственные задачи, которое ставит руководство страны, обеспечивает эффективный надзор за исполнением законодательства в различных сферах. При этом все больше результат нашей работы нацелен на реальное устранение нарушений закона, их профилактику и реализацию принципа неотвратимости закона».
Во все времена авторитет прокуратуры был заслужен реальными делами. В ушедшем году прокурорами пресечено свыше 80-ти тысяч нарушений закона, рассмотрено более 32-х тысяч обращений граждан. При активном участии прокуроров ликвидирована задолженность по заработной плате перед более тремя тысячами работниками предприятий и организаций.
ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«И вот все эти задачи решаются нами вместе. И я хочу сказать, что между нами сложить теплые человеческие отношения и вся работа прокуратуры и в целом правоохранительных органов строится на профилактической работе, на предупреждении возможных правонарушений».
В преддверии профессионального праздника лучших сотрудников прокуратуры области, по традиции, наградили нагрудными знаками, медалями, почетными грамотами и благодарностями.