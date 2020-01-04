Лучших сотрудников прокуратуры области чествовали в преддверии профессионального праздника

Почти три века на страже закона и порядка. 12 января свой профессиональный праздник отметят работники прокуратуры. В канун его в прокуратуре области прошло торжественное собрание.Должность прокурора была установлена Петром Первым в 1722 году. Царь постановил: "Этот чин - как око наше. Его задача - забота о делах государственных". На протяжении всей своей истории прокуратура обеспечивает правовое единство государства и верховенство закона, твердо следуя цели законности и правопорядкаВо все времена авторитет прокуратуры был заслужен реальными делами. В ушедшем году прокурорами пресечено свыше 80-ти тысяч нарушений закона, рассмотрено более 32-х тысяч обращений граждан. При активном участии прокуроров ликвидирована задолженность по заработной плате перед более тремя тысячами работниками предприятий и организаций.В преддверии профессионального праздника лучших сотрудников прокуратуры области, по традиции, наградили нагрудными знаками, медалями, почетными грамотами и благодарностями.