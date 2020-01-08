В поселке Торфяном Оричевского района более десятка домов остались без газа

Бывший мусорный полигон в Торфяном Оричевского района решили рекультивировать. Для этого его необходимо было засыпать грунтом, однако вместо песка на полигон привезли ил с очистных сооружений. При этом грузовик повредил газовую трубу в поселке. Более десятка домов остались без голубого топлива.Житель Торфяного смог снять, как на бывший полигон грузовики везут нечто скверно пахнущее. Это видео было сделано 8-го января. Вскоре все в поселке узнали, что это за странный грунт.Иначе говоря - в Торфяном вывалили на свалку ил с очистных сооружений, с того места, где собираются стоки из многих домов областного центра. По словам местных жителей, грузовики появились днем.Жители опасаются, что ил с очистных сооружений — это не только неприятный запах, но и экологическая угроза, причем не только для поселка Торфяного.Отметим, примерно в двух километрах отсюда расположены четыре детских лагеря, а также проходит фестиваль "Гринландия". Весной отдыхающих может ждать не самый приятный сюрприз. Глава поселка Торфяного убеждает нас, что волноваться не о чем.Представители поселковой думы утверждают, что на самом деле нужных документов у администрации нет. Все, что получили местные депутаты - это акт отбора проб. Кроме того, жители утверждают, что этот специализированный грунт не подходит для рекультивации. По их словам, ил должен быть смешан с торфом, а это не было сделано. Жители Торфяного готовят обращение в прокуратуру. Они надеются, что надзорный орган расставит все точки над "и". Однако, на этом история не заканчивается. Один из грузовиков, который вез ил на свалку повредил газовую трубу. Более десятка домов в поселке остались без голубого топлива.У Ларисы Великановой трое детей. Семье пришлось забыть про горячую пищу. Выручают только соседи, у которых есть электрический чайник.Сломанную трубу уже восстановили. Однако голубое топливо появилось далеко не у всех. Все потому, что у многих многоквартирных домов нет договора с обслуживающими организациями. Жители с удивлением узнали, что, чтобы газ вновь появился, нужно не только заключить соглашение, но и заплатить за обслуживание труб порядка десяти тысяч рублей.Ситуация в Торфяном остается напряженной. Чиновники ищут выход, а многие жители не готовы просто взять и выложить деньги. История с газом пока еще не закончена. Мы будем следить за дальнейшим развитием событий.