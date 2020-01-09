Услышать пение птиц можно и зимой.

Услышать пение птиц, оказывается, можно даже зимой.В январе начинается брачный период у клестов-еловиков.Свои гнёзда они размещают на ветвях густых елей, утепляя мхом, лишайниками и шерстью животных. Яйца откладывают обычно в феврале-марте, но могут и в январе.Самка постоянно сидит в гнезде, о пропитании заботится самец. Ему же приходится и выкармливать вылупившихся птенцов.Питаются клесты семенами елей, ловко разгрызая шишки своими перекрещенными клювами. Нынче урожай шишек в лесах области особенно обильный.