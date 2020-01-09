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Услышать пение птиц можно и зимой.

Услышать пение птиц можно и зимой.

Сегодня, 11:34
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Услышать пение птиц можно и зимой.

Услышать пение птиц, оказывается, можно даже зимой.

В январе начинается брачный период у клестов-еловиков.

Свои гнёзда они размещают на ветвях густых елей, утепляя мхом, лишайниками и шерстью животных. Яйца откладывают обычно в феврале-марте, но могут и в январе.

Самка постоянно сидит в гнезде, о пропитании заботится самец. Ему же приходится и выкармливать вылупившихся птенцов.

Питаются клесты семенами елей, ловко разгрызая шишки своими перекрещенными клювами. Нынче урожай шишек в лесах области особенно обильный.

Фото С.В. Бакка
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