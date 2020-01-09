Сегодня Владимир Путин обозначил ключевые темы послания Федеральному Собранию. Во всех регионах России активисты ОНФ, журналисты и неравнодушные граждане смотрели и обсуждали ежегодное послание Президента.В Послании Федеральному Собранию президент ежегодно обозначает основные направления развития страны и ставит задачи перед правительством и парламентом. И главной политической новостью Послания стало предложение Владимира Путина передать Государственной Думе право утверждать состав кабинета министров. При этом Президент не сможет отклонить эти кандидатуры. Но данная инициатива, подчеркнул Владимир Путин, не означает переход к парламентской форме правления - Россия может существовать только при сильной президентской власти. Большая часть послания была посвящена теме демографии. В качестве новых мер поддержки семей президент предложил ввести ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет с 1 января 2020 года. Также программа материнского капитала будет продлена до конца 2026 года, выдавать его будут уже при рождении первого ребенка.За выступлением Президента в Кирове наблюдали общественные активисты. Они особо отметили изменения, которые предлагается внести в нацпроект "Образование". Так, например, с 1 сентября этого года будет введена специальная доплата классным руководителям в размере не менее 5 тысяч рублей. Еще одно важное предложение - увеличение количества бюджетных мест в вузах и приоритетными должны стать региональные учебные заведения.Еще одно важное для нашего и других областей предложение. С 1 июля будет запущены региональные программы модернизации первичного звена здравоохранения. На их реализацию выделили 550 млрд рублей.