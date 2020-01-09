Кировчане жалуются на работу автобусов на 74-ом маршруте

Кировчане не довольны загруженностью автобусов в час пик. В гордуму поступила жалоба на маршрут номер 74. Артем Макаров в самое напряженное время проехал на этом автобусе.Еще не рассвело. Сейчас - самое сложное время. В час пик на остановке "ипподром", несколько десятков пассажиров ждут своего автобуса. На первый взгляд, больше всего пассажиров заходит в 16-й. Однако, жалоба на чрезмерную загруженность пришла на маршрут номер 74-ре.На первой остановке в 74й людей заходит не много. Даже остается несколько сидячих мест. Пассажиры говорят, что в час пик бывает тесно.Некоторые пассажиры отметили, что автобусы не всегда ходят по расписанию.После второй остановки сесть пассажирам некуда. Представители гордумы назвать ситуацию с 74-м маршрутом критичной не могут. Говорят, что пассажиров немало, но мест хватает всем. Однако, проблему загруженности общественного транспорта в час пик признают. Особенно сложно тем, кто заходит в автобус не на первых остановках.Отметим, с нового года некоторые автобусные маршруты были скорректированы, а часть отменены. Как говорят представители властей, изменения пока себя оправдывают.