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Кировчане жалуются на работу автобусов на 74-ом маршруте

Кировчане жалуются на работу автобусов на 74-ом маршруте

Сегодня, 18:09
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Артем Макаров
Кировчане жалуются на работу автобусов на 74-ом маршруте


Кировчане не довольны загруженностью автобусов в час пик. В гордуму поступила жалоба на маршрут номер 74. Артем Макаров в самое напряженное время проехал на этом автобусе.

Еще не рассвело. Сейчас - самое сложное время. В час пик на остановке "ипподром", несколько десятков пассажиров ждут своего автобуса. На первый взгляд, больше всего пассажиров заходит в 16-й. Однако, жалоба на чрезмерную загруженность пришла на маршрут номер 74-ре.

На первой остановке в 74й людей заходит не много. Даже остается несколько сидячих мест. Пассажиры говорят, что в час пик бывает тесно.

- Час пик, есть час пик. Приходится иногда и постоять.

Некоторые пассажиры отметили, что автобусы не всегда ходят по расписанию.

- Очень долго ждали в понедельник. Минут, наверное, двадцать. Пришлось уехать на единице.

После второй остановки сесть пассажирам некуда. Представители гордумы назвать ситуацию с 74-м маршрутом критичной не могут. Говорят, что пассажиров немало, но мест хватает всем. Однако, проблему загруженности общественного транспорта в час пик признают. Особенно сложно тем, кто заходит в автобус не на первых остановках.

АЛЕКСАНДР ВОСТРИКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КИРОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ:
«Автобусы не берутся пассажирами "с боем". Тем не менее зайти в салон автобуса - проблематично. Нужно работать над расписанием. Ставить на маршрут больше единиц транспорта».

Отметим, с нового года некоторые автобусные маршруты были скорректированы, а часть отменены. Как говорят представители властей, изменения пока себя оправдывают.
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