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В селе Медяны Юрьянского района верующие готовятся к празднику Крещения

В селе Медяны Юрьянского района верующие готовятся к празднику Крещения

Сегодня, 18:12
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Иван Швецов
В селе Медяны Юрьянского района верующие готовятся к празднику Крещения


В селе Медяны верующие готовятся к празднику Крещения. На местном пруду сегодня вырезали изо льда купель.  

Прихожанам Троицкой церкви села Медяны сегодня помогали волонтёры из братства святителя Николая Чудотворца, они специально приехали из города. Лед очень толстый, даже с помощью бензопилы раскрыть прорубь удалось не с первого раза.  Приходится резать на небольшие квадраты и подцеплять специальными баграми.

АНДРЕЙ ДУДИН, ПРОТОИЕРЕЙ, НАСТОЯТЕЛЬ ТРОИЦКОЙ ЦЕРКВИ СЕЛА МЕДЯНЫ:
«Купель мы делаем каждый год, это очень важная часть нашей духовной жизни. Мы выпиливаем прорубь во льду, ставил лестницу, палаточку для переодевания».

На праздник Крещения Господня в Медяны приедет много верующих, поскольку прихожане Троицкой церкви живут не только в селе, но и в городе. Судьба этого прихода, в чем-то уникальна, здесь практически нет случайных людей, "захожан", как иногда говорят священники.  Люди готовы проехать час на машине из Кирова, чтобы только встретиться со своим духовным отцом и если храму нужна помощь, то не вопрос - надо помочь.

КОНСТАНТИН ПЛАТУНОВ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ БРАТСТВА СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА:
«Праздник Крещения для меня святой, потому что в этом день человек словно бы рождается заново и может смело начать новую жизнь».

По прогнозам синоптиков больших холодов на этой неделе не ожидается, и Крещенские морозы пока отменяются.  В выходной температура будет всего -3. Впрочем, это не значит, что купание в холодной воде от этого станет более комфортным. Крещение - не погоня за острыми ощущениями. Купаться на Крещение совсем не обязательно, не устают повторять священнослужители. В этот день можно просто омыть лицо, взять домой святой воды. Но уж если вы решились, нужно трезво и во всех смыслах оценивать силы.
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