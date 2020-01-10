В Кирове выясняют, почему сразу несколько автобусов маршрута номер 23 не вышли на линию

Сразу несколько автобусов маршрута номер 23 на днях не вышли на линию. Что привело к перебоям в работе общественного транспорта?Причиной отставания от графика водители называют пробки на улице Лепсе из-за разбитой дороги на переезде. Опоздали на линию сразу несколько автобусов. Из-за этого каждый водитель принял для себя личное решение пропустить круг, чтобы вернуться в график на следующем.Тем не менее, по словам водителей, компенсировать отставание от графика им приходится именно быстрой ездой. Из-за этого нередко случаются ДТП. Оплачивать ремонт автобусов водителям приходится за счет своей зарплаты.Сейчас зарплата водителей зависит от процента с выручки. Чем больше пассажиров они перевезут, тем больше денег заработают. Но сами водители настаивают: оплата их труда должна быть почасовой.Вопрос работы общественного транспорта и оплаты труда водителей обсуждали сегодня на заседании в городской администрации. Глава города поручила руководству АТП решить вопрос с зарплатой водителей.Дорогу у переезда на улице Лепсе частично отремонтировали уже на следующий день после того, как автобусы не вышли на рейс. Но глава города дала поручение оперативно следить за состоянием дороги.