В Кирове выясняют, почему сразу несколько автобусов маршрута номер 23 не вышли на линию

Сразу несколько автобусов маршрута номер 23 на днях не вышли на линию. Что привело к перебоям в работе общественного транспорта?
ПАВЕЛ ОБУХОВ, ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА:
«Так все говорят, что мы бастовали. Нет, никто не договаривался, такого ничего не было. Мы просто... у нас есть график движения как таковой, и мы... ну мы все грубо говоря опоздали сюда на линию».
Причиной отставания от графика водители называют пробки на улице Лепсе из-за разбитой дороги на переезде. Опоздали на линию сразу несколько автобусов. Из-за этого каждый водитель принял для себя личное решение пропустить круг, чтобы вернуться в график на следующем.
ПАВЕЛ ОБУХОВ, ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА:
«Мы же пассажиров возим, людей. Быстро ехать - кто-то упадёт, или не дай Бог ДТП случится какое-то. Это же все будем мы виноваты. И соответственно вот эти все гонки... все говорят: водители автобусов гоняются за выручкой, всё как бы из-за этих пробок, из-за этих ям постоянных».
Тем не менее, по словам водителей, компенсировать отставание от графика им приходится именно быстрой ездой. Из-за этого нередко случаются ДТП. Оплачивать ремонт автобусов водителям приходится за счет своей зарплаты.
ИВАН НОВОСЁЛОВ, ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА:
«Вот сменщик у меня попал в аварию, бампер разбил. На 9 тысяч получилось у него. Руководство, конечно, пошло на встречу - на три месяца ему этот долг раскинуло».
Сейчас зарплата водителей зависит от процента с выручки. Чем больше пассажиров они перевезут, тем больше денег заработают. Но сами водители настаивают: оплата их труда должна быть почасовой.
ИВАН НОВОСЁЛОВ, ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА:
«Если сделать почасовую оплату труда, город у нас самый добрый будет! Автобусы никуда спешить не будут».
Вопрос работы общественного транспорта и оплаты труда водителей обсуждали сегодня на заседании в городской администрации. Глава города поручила руководству АТП решить вопрос с зарплатой водителей.
ЕЛЕНА КОВАЛЁВА, ГЛАВА ГОРОДА КИРОВА:
«Все, что касается финансовой составляющей, это вопрос внутреннего регулирования автотранспортного предприятия. Я не очень понимаю, почему вы не слышите этих вещей».
Дорогу у переезда на улице Лепсе частично отремонтировали уже на следующий день после того, как автобусы не вышли на рейс. Но глава города дала поручение оперативно следить за состоянием дороги.