Прямой эфир
10 янв 16:34 Дело Пленкиной. День первый. 14 янв 15:33 В Кирове состоялось очередное слушание по делу Марии Пленкиной 10 янв 12:07 Кировчане обеспокоены состоянием лошади, пострадавшей на Театральной площади 10 янв 19:30 Лучших сотрудников прокуратуры области чествовали в преддверии профессионального праздника 10 янв 16:09 МХК «Олимпия» открывает игровой год тремя домашними матчами. 13 янв 10:53 10 января в Кирове состоялось очередное судебное заседание по делу Марии Плёнкиной 10 янв 16:07 ЮХК «Олимпия» сыграет с лидером дивизиона «Восток». 10 янв 19:30 В Кирове некоторые дороги во дворах покрыты толстым слоем льда и снега 10 янв 11:19 Кировчане недовольны состоянием бесплатных катков 10 янв 11:23 В библиотеке № 3 проходит конкурс рождественских рисунков и вертепов «Вифлеемское чудо»
1°C
$
61,57
68,66
17 января 02:33
16 янв 18:09 Юная кировчанка, на лечение которой всем миром собирали 20 миллионов рублей, вернулась домой 16 янв 18:05 Специалисты ГИМС проверяют безопасность купелей 16 янв 18:03 Жители региона о послании президента федеральному собранию 16 янв 15:12 В музее Грина открылась выставка, посвященная Марине Цветаевой 16 янв 15:03 В Кирове выясняют, почему сразу несколько автобусов маршрута номер 23 не вышли на линию 16 янв 10:40 Шесть кировских легкоатлетов вошли в состав сборной страны. 16 янв 08:57 Молодёжная команда «Олимпия» одержала первую победу в новом году. 15 янв 18:12 В селе Медяны Юрьянского района верующие готовятся к празднику Крещения 15 янв 18:12 Снежная скульптура умельца из Тужи продолжает покорять просторы интернета 15 янв 18:10 В Кирово-Чепецке решается судьба боксерского центра
В Кирове выясняют, почему сразу несколько автобусов маршрута номер 23 не вышли на линию

В Кирове выясняют, почему сразу несколько автобусов маршрута номер 23 не вышли на линию

Вчера, 15:03
204
Александра Гуляева
В Кирове выясняют, почему сразу несколько автобусов маршрута номер 23 не вышли на линию


Сразу несколько автобусов маршрута номер 23 на днях не вышли на линию. Что привело к перебоям в работе общественного транспорта?

ПАВЕЛ ОБУХОВ, ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА:
«Так все говорят, что мы бастовали. Нет, никто не договаривался, такого ничего не было. Мы просто... у нас есть график движения как таковой, и мы... ну мы все грубо говоря опоздали сюда на линию».

Причиной отставания от графика водители называют пробки на улице Лепсе из-за разбитой дороги на переезде. Опоздали на линию сразу несколько автобусов. Из-за этого каждый водитель принял для себя личное решение пропустить круг, чтобы вернуться в график на следующем.

ПАВЕЛ ОБУХОВ, ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА:
«Мы же пассажиров возим, людей. Быстро ехать - кто-то упадёт, или не дай Бог ДТП случится какое-то. Это же все будем мы виноваты. И соответственно вот эти все гонки... все говорят: водители автобусов гоняются за выручкой, всё как бы из-за этих пробок, из-за этих ям постоянных».

Тем не менее, по словам водителей, компенсировать отставание от графика им приходится именно быстрой ездой. Из-за этого нередко случаются ДТП. Оплачивать ремонт автобусов водителям приходится за счет своей зарплаты.

ИВАН НОВОСЁЛОВ, ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА:
«Вот сменщик у меня попал в аварию, бампер разбил. На 9 тысяч получилось у него. Руководство, конечно, пошло на встречу - на три месяца ему этот долг раскинуло».

Сейчас зарплата водителей зависит от процента с выручки. Чем больше пассажиров они перевезут, тем больше денег заработают. Но сами водители настаивают: оплата их труда должна быть почасовой.

ИВАН НОВОСЁЛОВ, ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА:
«Если сделать почасовую оплату труда, город у нас самый добрый будет! Автобусы никуда спешить не будут».

Вопрос работы общественного транспорта и оплаты труда водителей обсуждали сегодня на заседании в городской администрации. Глава города поручила руководству АТП решить вопрос с зарплатой водителей.

ЕЛЕНА КОВАЛЁВА, ГЛАВА ГОРОДА КИРОВА:
«Все, что касается финансовой составляющей, это вопрос внутреннего регулирования автотранспортного предприятия. Я не очень понимаю, почему вы не слышите этих вещей».

Дорогу у переезда на улице Лепсе частично отремонтировали уже на следующий день после того, как автобусы не вышли на рейс. Но глава города дала поручение оперативно следить за состоянием дороги.
Рассказать друзьям:

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама