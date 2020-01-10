Жители региона о послании президента федеральному собранию

Корреспондент ГТРК «Вятка» сегодня выяснил, что думают кировчане о планируемых нововведениях и новых социальных гарантиях, в первую очередь - о материнском капитале при рождении первого ребенка.
- Позитивный настрой президента. Вся страна, мне кажется, весь мир был шокирован его предложениями. Социальная сфера, конечно, сразу бросается в глаза.
- Государство должно, уже просто обязано давно было это сделать. Решились наконец-то!
- По поводу материнского капитала нас волнует вопрос. У меня внуки будут. Это очень хороший момент.
- На будущее задел. Чтобы люди с надеждой и уверенностью шли в будущее и рожали детей.
- Хотелось бы, что бы это побыстрее все в жизнь пришло к нам. Что бы не было каких-то "в 2021м году", если это сейчас было сказано. Что бы, как он сказал, без проволочек все было.