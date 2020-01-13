Кировские католики уже не могут проводить богослужения в Александровском костёле. Причина - отсутствие договорных отношений по пользованию государственным имуществом Кировской области. В то же время продолжается судебный процесс по передаче здания религиозной организации, следующее заседание назначено на 27 января.Напомним, несколько лет католики оплачивали аренду органного зала, а затем им предложили заключить договор безвозмездного пользования госимуществом Кировской области. Однако, представители католического прихода не согласились с условиями. Документ обязывал заключить отдельные договоры на энерго-, тепло- и водоснабжение. Кроме того, помещение после двух часов службы необходимо сдавать двусторонней комиссии.Вопрос о том, почему представители католического прихода не пошли на компромисс, так и остался неразъясненным. Ситуацию в ответ на запрос нашей телерадиокомпании прокомментировали в региональном управлении массовых коммуникаций. В письме говорится, что "Отсутствие договорных отношений по пользованию государственным имуществом Кировской области не позволяет организовать проведение религиозных служб". Кроме того, в ответе подчеркивается, что решение о предложении использования зала органной музыки не связано с проводимым судебным разбирательством. Напомним, католики оспаривают в арбитражном суде отказ министерства имущественных отношений передать в собственность прихода здание Александровского костела. Следующее заседание арбитражного суда состоится 27 января.