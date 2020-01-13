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Кировские католики уже не могут проводить богослужения в Александровском костёле

Кировские католики уже не могут проводить богослужения в Александровском костёле

Вчера, 18:17
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Валентина Палкина
Кировские католики уже не могут проводить богослужения в Александровском костёле


Кировские католики уже не могут проводить богослужения в Александровском костёле. Причина - отсутствие договорных отношений по пользованию государственным имуществом Кировской области. В то же время продолжается судебный процесс по передаче здания религиозной организации, следующее заседание назначено на 27 января.

Напомним, несколько лет католики оплачивали аренду органного зала, а затем им предложили заключить договор безвозмездного пользования госимуществом Кировской области. Однако, представители католического прихода не согласились с условиями. Документ обязывал заключить отдельные договоры на энерго-, тепло- и водоснабжение. Кроме того, помещение после двух часов службы необходимо  сдавать двусторонней комиссии.

ГРИГОРИЙ ЗВОЛИНЬСКИ, НАСТОЯТЕЛЬ КАТОЛИЧЕСКОГО ПРИХОДА В Г. КИРОВЕ:
«Приход, как юрлицо должен участвовать в текущем и капитальном ремонте здания костела, естественно, мы на это не согласились, я написал нашему архиепископу в Москву для консультации, он поддержал меня».

Вопрос о том, почему представители католического прихода не пошли на компромисс, так и остался неразъясненным. Ситуацию в ответ на запрос нашей телерадиокомпании прокомментировали в региональном управлении массовых коммуникаций. В письме говорится, что "Отсутствие договорных отношений по пользованию государственным имуществом Кировской области не позволяет организовать проведение религиозных служб". Кроме того, в ответе подчеркивается, что решение о предложении использования зала органной музыки не связано с проводимым судебным разбирательством. Напомним, католики оспаривают в арбитражном суде отказ министерства имущественных отношений передать в собственность прихода здание Александровского костела. Следующее заседание арбитражного суда состоится 27 января.
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