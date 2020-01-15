Жители на Ульяновской жалуются на шум от кондиционеров продуктового магазина на первом этаже

Кондиционеры продуктового магазина на первом этаже сделали невозможной жизнь в квартирах дома на улице Ульяновской. Жители жалуются на шум. В ситуации разбиралась Александра Гуляева.Эти кондиционеры прямо под окнами появились осенью. Но к квартирам местных жителей устройства никакого отношения не имеют. Систему кондиционирования оборудовали в продуктовом магазине, который открылся на первом этаже. Правда сами кондиционеры почему-то установили под окна к жителям квартир.Доставляют неудобство и товары, которые разместили в магазине.Также местные жители недовольны и системой вентиляции, которую сделали в магазине. Для этого прямо под балконами сделали отверстия в стене.Получить комментарий от представителей магазина, который входит в федеральную сеть, нам так и не удалось. Местные жители тем временем ждут, когда кондиционеры демонтируют. Если в ближайшее время этого не произойдет, они подадут в суд.