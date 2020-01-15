Жители на Ульяновской жалуются на шум от кондиционеров продуктового магазина на первом этаже

Кондиционеры продуктового магазина на первом этаже сделали невозможной жизнь в квартирах дома на улице Ульяновской. Жители жалуются на шум. В ситуации разбиралась Александра Гуляева.
Эти кондиционеры прямо под окнами появились осенью. Но к квартирам местных жителей устройства никакого отношения не имеют. Систему кондиционирования оборудовали в продуктовом магазине, который открылся на первом этаже. Правда сами кондиционеры почему-то установили под окна к жителям квартир.
ВЯЧЕСЛАВ, ЖИТЕЛЬ КИРОВА:
«Эти кондиционеры работали с 4 по 7 ноября так, что мы уехали ночевать на дачу. Не только мы уехали, первый этаж, но и со второго этажа жители. Большой шум создает эти кондиционеры».
Доставляют неудобство и товары, которые разместили в магазине.
ВАЛЕНТИНА СУМАЧЕВА, ЖИТЕЛЬНИЦА КИРОВА:
«Сделали под нашей квартирой бытовую химию: порошки там, всё. Ну, бытовая химия полностью. Сейчас уже чувствуется какой-то запах. Оно же постепенно накапливается, этот запах. И оно потом будет... у меня муж - инвалид второй группы, он чувствителен, на все эти запахи, он уже сейчас - все время насморк, чихает».
Также местные жители недовольны и системой вентиляции, которую сделали в магазине. Для этого прямо под балконами сделали отверстия в стене.
ВЯЧЕСЛАВ, ЖИТЕЛЬ КИРОВА:
«Обращались в прокуратуру, есть письмо с прокуратуры, где пишут, что так нельзя. Роспотребнадзор пишет, что так нельзя. Жилищная инспекция пишет, так нельзя. Установили без всякого собрания. Без всяких согласований с жильцами дома».
Получить комментарий от представителей магазина, который входит в федеральную сеть, нам так и не удалось. Местные жители тем временем ждут, когда кондиционеры демонтируют. Если в ближайшее время этого не произойдет, они подадут в суд.