В Кирове стартовала акция в поддержку пернатых, зимующих на Вятке

"Кормушки для птиц" - в Кирове стартовала акция в поддержку пернатых зимой, когда они испытывают дефицит корма. Смастерить из подручных средств кормушки своими руками по силам каждому.
ВЕРА КОЛОШНИЦЫНА, УЧАСТНИЦА АКЦИИ "КОРМУШКИ ДЛЯ ПТИЦ":
«Но птицы, как холодно в воздухе им, поможем ли мы беззащитным таким, поможем, их надо кормить и тогда им будет легко пережить холода».
Вера Колошницина и вся ее дружная и большая семья уже сделали доброе дело, они развесили кормушки в своем дворе, а сегодня еще один домик для птиц появился рядом с центром местной активности 8 округа.
ВЕРА КОЛОШНИЦЫНА, УЧАСТНИЦА АКЦИИ "КОРМУШКИ ДЛЯ ПТИЦ":
«Мы повесили только что кормушку, положили туда семечек, чтобы птички кушали и наслаждались».
А это еще одна кормушка, которая в ближайшее время появится в одном из дворов нашего города, Вера помогала ее раскрасить.
По словам многодетной мамы, Анастасии Колошницыной, нужно прививать любовь к природе, животным и птицам с самого раннего возраста.
АНАСТАСИЯ КОЛОШНИЦЫНА, УЧАСТНИЦА АКЦИИ "КОРМУШКИ ДЛЯ ПТИЦ":
« У нас 5 детей, кормушки мы делаем не первый год, очень нам это дело нравится, участвуем также в акциях крышки для уток, когда для уток делают домики, ходим птичек кормим у цирка, ну и подкармливаем кормом из кормушек, к нам прилетают одни и те же синички, очень приятно слышать их чириканье, поэтому вот так дружим с птичками, я думаю, что о птицах нужно заботиться».
Пшеница, ячмень, семена подсолнечника, перловая и овсяная крупа, белый хлеб, все это можно разместить в кормушках для подкормки пернатых. Сегодня в рамках акции "Кормушки для птиц" в центре местной активности прошел мастер класс, где все желающие могли своими руками сделать новые домики для зимующих птиц.
НАТАЛИЯ РОМАНОВСКИХ, РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА МЕСТНОЙ АКТИВНОСТИ 8 ОКРУГА:
«Акция направлена на поддержание наших пернатых в трудных зимних условиях с помощью кормушек, каждый человек мне кажется может сделать из подручных средств кормушку в наше время, поэтому жители 8 округа активно участвуют в акции, делают кормушки и развешивают у себя во дворах. Я думаю, что самое главное это идея, фантазия, желание помочь птицам».
Сделать доброе дело, принять участие в акции "Кормушки для птиц" и помочь пернатым в трудный зимний период может любой желающий. По итогам акции самые активные жители, а также лучшие кормушки будут отмечены благодарностями.