В Кирове стартовала акция в поддержку пернатых, зимующих на Вятке

"Кормушки для птиц" - в Кирове стартовала акция в поддержку пернатых зимой, когда они испытывают дефицит корма. Смастерить из подручных средств кормушки своими руками по силам каждому.Вера Колошницина и вся ее дружная и большая семья уже сделали доброе дело, они развесили кормушки в своем дворе, а сегодня еще один домик для птиц появился рядом с центром местной активности 8 округа.А это еще одна кормушка, которая в ближайшее время появится в одном из дворов нашего города, Вера помогала ее раскрасить.По словам многодетной мамы, Анастасии Колошницыной, нужно прививать любовь к природе, животным и птицам с самого раннего возраста.Пшеница, ячмень, семена подсолнечника, перловая и овсяная крупа, белый хлеб, все это можно разместить в кормушках для подкормки пернатых. Сегодня в рамках акции "Кормушки для птиц" в центре местной активности прошел мастер класс, где все желающие могли своими руками сделать новые домики для зимующих птиц.Сделать доброе дело, принять участие в акции "Кормушки для птиц" и помочь пернатым в трудный зимний период может любой желающий. По итогам акции самые активные жители, а также лучшие кормушки будут отмечены благодарностями.