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Праздник Крещение Господне в селе Пасегово

Праздник Крещение Господне в селе Пасегово

Вчера, 15:41
406
Карина Алоян
Праздник Крещение Господне в селе Пасегово


В выходные православные верующие отметили один из главных праздников - Крещение Господне. В этом году на 19 открытых водоемах были оборудованы купели. Карина Алоян увидела, как освящают воду в иордани в селе Пасегово.

Вместо крещенских морозов — крещенская оттепель. Но погодные аномалии - не помеха. Перед тем как окунуться в купель - богослужение и Крестный ход, который, кстати, проходит не в каждой церкви - только в той, где поблизости и обустроена иордань.

После чина освящения воды считается, что она приобретает целебные свойства. Верующие стремятся ощутить на себе эту благодать.

«ИЕРЕЙ МИХАИЛ КАЗАКОВЦЕВ, НАСТОЯТЕЛЬ ХРАМА ЗНАМЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ СЕЛА ПАСЕГОВО:
«Дай Бог, чтобы свет этого праздника осиял все наши души, семьи и наши близких. Чтобы праздник этот был наполнен духовным смыслом для каждого человека».

Из-за оттепели многие купели на открытых водоемах были закрыты для массового посещения. Одна из немногих, где в всё-таки разрешили провести обряд полностью - в Пасегово. За всем процессом обязательно наблюдают спасатели.

КАРИНА АЛОЯН, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Все желающие могут окунуть в специально оборудованных купелях - иорданях. Считается, что все, кто окунулся в ней - выходит совершенно обновленным человеком и смывает  с себя все грехи».

Но есть одно условие - вера и желание измениться должны быть совершенно особой силы. Пока одни собираются с духом, другие выстраиваются в очередь. Кто-то опускается в купель, не раздумывая. Говорят, чем дольше решаешься, тем страшнее.

Уже больше десяти лет эту иордань оборудуют неравнодушные люди. Зачастую, форма становится не важна, главное — безопасность. Но в этой, кажется, сложилось всё.

АЛЕКСАНД ЯСТРЕБКОВ:
«У нас специальные сходни - с одной стороны заходить, с  другой выходить. Для специально этой цели изготовили и храним в храме. Украшение, конечно, это важная часть».

Одни приходят на иордань с определенными просьбами, для других это небольшое испытание. Не большое, но испытание.  Очень важно  быть готовым не столько морально, сколько физически. А лучше всего к таким водным процедурам готовиться заранее - в помощь холодный душ и закаливание.

ТАТЬЯНА:
«Нужно морально настроиться, чтобы никаких болезней не было. Всё - больше ничего».

Окунуться в купели в Крещение - не погоня за острыми ощущениями и адреналином. Полностью погружаться в воду совсем не обязательно. Можно просто омыть лицо, взять домой святой воды. Главное - с чистым сердцем и добрыми мыслями.
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