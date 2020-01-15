Праздник Крещение Господне в селе Пасегово

В выходные православные верующие отметили один из главных праздников - Крещение Господне. В этом году на 19 открытых водоемах были оборудованы купели. Карина Алоян увидела, как освящают воду в иордани в селе Пасегово.Вместо крещенских морозов — крещенская оттепель. Но погодные аномалии - не помеха. Перед тем как окунуться в купель - богослужение и Крестный ход, который, кстати, проходит не в каждой церкви - только в той, где поблизости и обустроена иордань.После чина освящения воды считается, что она приобретает целебные свойства. Верующие стремятся ощутить на себе эту благодать.Из-за оттепели многие купели на открытых водоемах были закрыты для массового посещения. Одна из немногих, где в всё-таки разрешили провести обряд полностью - в Пасегово. За всем процессом обязательно наблюдают спасатели.Но есть одно условие - вера и желание измениться должны быть совершенно особой силы. Пока одни собираются с духом, другие выстраиваются в очередь. Кто-то опускается в купель, не раздумывая. Говорят, чем дольше решаешься, тем страшнее.Уже больше десяти лет эту иордань оборудуют неравнодушные люди. Зачастую, форма становится не важна, главное — безопасность. Но в этой, кажется, сложилось всё.Одни приходят на иордань с определенными просьбами, для других это небольшое испытание. Не большое, но испытание. Очень важно быть готовым не столько морально, сколько физически. А лучше всего к таким водным процедурам готовиться заранее - в помощь холодный душ и закаливание.Окунуться в купели в Крещение - не погоня за острыми ощущениями и адреналином. Полностью погружаться в воду совсем не обязательно. Можно просто омыть лицо, взять домой святой воды. Главное - с чистым сердцем и добрыми мыслями.