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Кировские активисты благоустроили родник в деревне Сумароки

Кировские активисты благоустроили родник в деревне Сумароки

Вчера, 17:53
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Артем Макаров
Кировские активисты благоустроили родник в деревне Сумароки


Кировские активисты благоустроили родник в деревне Сумароки. Результат работы сегодня оценил Артем Макаров.

Два раза в неделю Людмила Кузнецова приезжает в деревню Сумароки. Нет, здесь у нее нет дачного участка. Пенсионерка появляется здесь, чтобы набрать родниковой воды. Сейчас здесь лестница, а раньше приходилось спускаться, а потом карабкаться вверх по голому склону.

ЛЮДМИЛА КУЗНЕЦОВА:
«Здесь спуск очень крутой. Обычно ходят люди уже в возрасте. Осень была скользкая, на попе можно было съехать, но с бутылочками подняться очень трудно. Лицом и с бутылочками вниз».

Прошлой осенью неравнодушные кировчане решили облагородить спуск к ручью. Те, кто приезжает сюда за водой, а также местные жители сообща собрали средства и установили лестницу.

МАРИНА ЮДИНЦЕВА, АВТОР ПРОЕКТА:
«На данный момент мы закончили первый этап работы, была установлена металлическая лестница и металлический настил. Так же перила установили».

Автор проекта Марина Юдинцева говорит, что на этом дело не закончится. Пока и набирать воду не очень удобно и отдохнуть толком негде. Благоустройство родника будет продолжено.

МАРИНА ЮДИНЦЕВА, АВТОР ПРОЕКТА:
«Дальнейшая часть будет проведена в мае. Мы будем ошкуривать металлический каркас, который установлен, окрашивать, устанавливать лавочки. И будем делать ограждение по металлическому каркасу».

Активисты говорят, что в будущем они планируют также установить трубу вместо шланга, чтобы поток воды был сильнее.
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