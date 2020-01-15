Кировские активисты благоустроили родник в деревне Сумароки. Результат работы сегодня оценил Артем Макаров.Два раза в неделю Людмила Кузнецова приезжает в деревню Сумароки. Нет, здесь у нее нет дачного участка. Пенсионерка появляется здесь, чтобы набрать родниковой воды. Сейчас здесь лестница, а раньше приходилось спускаться, а потом карабкаться вверх по голому склону.Прошлой осенью неравнодушные кировчане решили облагородить спуск к ручью. Те, кто приезжает сюда за водой, а также местные жители сообща собрали средства и установили лестницу.Автор проекта Марина Юдинцева говорит, что на этом дело не закончится. Пока и набирать воду не очень удобно и отдохнуть толком негде. Благоустройство родника будет продолжено.Активисты говорят, что в будущем они планируют также установить трубу вместо шланга, чтобы поток воды был сильнее.