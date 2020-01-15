Кировские активисты благоустроили родник в деревне Сумароки. Результат работы сегодня оценил Артем Макаров.
Два раза в неделю Людмила Кузнецова приезжает в деревню Сумароки. Нет, здесь у нее нет дачного участка. Пенсионерка появляется здесь, чтобы набрать родниковой воды. Сейчас здесь лестница, а раньше приходилось спускаться, а потом карабкаться вверх по голому склону.
ЛЮДМИЛА КУЗНЕЦОВА:
«Здесь спуск очень крутой. Обычно ходят люди уже в возрасте. Осень была скользкая, на попе можно было съехать, но с бутылочками подняться очень трудно. Лицом и с бутылочками вниз».
Прошлой осенью неравнодушные кировчане решили облагородить спуск к ручью. Те, кто приезжает сюда за водой, а также местные жители сообща собрали средства и установили лестницу.
МАРИНА ЮДИНЦЕВА, АВТОР ПРОЕКТА:
«На данный момент мы закончили первый этап работы, была установлена металлическая лестница и металлический настил. Так же перила установили».
Автор проекта Марина Юдинцева говорит, что на этом дело не закончится. Пока и набирать воду не очень удобно и отдохнуть толком негде. Благоустройство родника будет продолжено.
МАРИНА ЮДИНЦЕВА, АВТОР ПРОЕКТА:
«Дальнейшая часть будет проведена в мае. Мы будем ошкуривать металлический каркас, который установлен, окрашивать, устанавливать лавочки. И будем делать ограждение по металлическому каркасу».
Активисты говорят, что в будущем они планируют также установить трубу вместо шланга, чтобы поток воды был сильнее.