В Кировской области начинается проверка воздействия на окружающую среду ПТК "Марадыковский".

РосРАО запускает процедуру общественных обсуждений в рамках реализации федерального проекта по созданию инфраструктуры по обращению с отходами I-II классов.В рамках реализации федерального проекта «Инфраструктура по обращению с отходами I-II классов опасности» в составе национального проекта «Экология» ФГУП «РосРАО» начинает процедуру оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) производственно-технических комплексов по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I и II классов «Камбарка» (Удмуртская Республика), «Марадыковский» (Кировская область), «Горный» (Саратовская область), «Щучье» (Курганская область).Современные производственно-технические комплексы планируется создать с целью вовлечения существующих имущественных комплексов объектов по уничтожению химического оружия в хозяйственный оборот, повышения уровня эффективного использования отходов, содержащих полезные компоненты, улучшения экологической обстановки в стране за счет сокращения объемов накопленных и размещенных отходов.В рамках проведения ОВОС будут проводиться общественные обсуждения на каждом этапе оценки воздействия. Первым этапом предусмотрено обсуждение технического задания на ОВОС. Второй этап предполагает обсуждение предварительной оценки воздействия на окружающую среду. Следующим этапом станут общественные обсуждения проектной документации, включающей в себя ОВОС.Общественные обсуждения организуются органами местного самоуправления совместно с ФГУП «РосРАО».Проведение общественных обсуждений – это обязательная процедура в ходе подготовки документации для государственной экологической экспертизы.ФГУП «РосРАО» назначено Федеральным оператором по обращению с отходами I-II классов на территории Российской Федерации Распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2019 г. №2684-р в соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2019 г. № 225-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и Федеральный закон «О Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом». Предприятию предстоит создать безопасную систему управления всей цепочкой от образования отхода до переработки его во вторичную продукцию.При построении новой системы обращения с отходами Федеральный оператор разработает государственную информационную систему обращения с отходами I-II классов (ГИС), сформирует федеральную схему обращения с отходами I-II классов и создаст необходимую инфраструктуру для обращения с отходами I-II классов.Федеральному оператору предстоит создать сеть экологических технопарков, решив проблему дефицита мощностей по переработке и вовлечению полезных компонентов в хозяйственный оборот.Якорными звеньями будут являться семь межрегиональных производственно-технических комплексов, включая объекты в г. Камбарке Удмуртской Республики,, п. Михайловском Саратовской области, г. Щучье Курганской области, отвечающих принципам наилучших доступных технологий и наилучших экологических практик.