Китайские студенты, обучающиеся в Кирове, встретили Новый год по восточной традиции

По восточной традиции, 25 января по лунному календарю наступил Новый год. Наш корреспондент Елена Крылова побывала в гостях у китайских студентов, которые учатся в Кирове, и узнала об особенностях восточного нового года.У россиян одно из главных блюд на новогоднем столе - оливье, также для многих осталась традицией лепить на новый год пельмени. У Китайцев оливье за на праздничном столе конечно отсутствует, а вот пельмени, как и для многих россиян - традиция. Цзяоцзы — один из символов китайской кухни, их принято готовить всей семьей накануне Нового Года, обычно они состоят из рубленого мяса и мелко порезанных овощей, завернутых в кусочек теста.Подготовка к главному празднику идет полным ходом, на кухне готовится еще много разных угощений.Новый Год в Китае – главное торжество и прекрасный повод собраться всей семьей. По словам Цзинь Цинлиня как и в России они смотрят по телевизору новогодний концерт, гуляют по городу, запускают фейерверки, также в общественных местах проходя различные гулянья с танцами и песнями.Если в России в этот праздник улицы украшают яркими гирляндами, то в Китае это красные фонарики. Комната студентов из Китая украшена специальными иероглифами: один переводится - счастье, второй - весна. Сами китайцы называют Новый Год Праздником Весны, а история этого праздника насчитывает более 4000 лет.