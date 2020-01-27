Китайские студенты, обучающиеся в Кирове, встретили Новый год по восточной традиции

По восточной традиции, 25 января по лунному календарю наступил Новый год. Наш корреспондент Елена Крылова побывала в гостях у китайских студентов, которые учатся в Кирове, и узнала об особенностях восточного нового года.
ЕЛЕНА КРЫЛОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«В России принято отмечать новый год в ночь с 31 декабря, на 1 января, по китайскому календарю этот праздник наступит 25 января, отмечать его начинают 24, а как это делают мы узнаем у Цзинь Цинлиня, нихао, - нихао».
У россиян одно из главных блюд на новогоднем столе - оливье, также для многих осталась традицией лепить на новый год пельмени. У Китайцев оливье за на праздничном столе конечно отсутствует, а вот пельмени, как и для многих россиян - традиция. Цзяоцзы — один из символов китайской кухни, их принято готовить всей семьей накануне Нового Года, обычно они состоят из рубленого мяса и мелко порезанных овощей, завернутых в кусочек теста.
- Наши традиционные пельмени отличаются от китайских, здесь берется вот такой кусочек теста, он раскатывается, каждый кусочек теста раскатывается, берется мяско, и вот именно так вот заворачиваются пельмешки. И вот такие пельмешки получаются.
Подготовка к главному празднику идет полным ходом, на кухне готовится еще много разных угощений.
- А вот это сейчас что вы делаете?
- Мясо, по-китайски юсанлос, да.
- Что это за блюдо, как оно готовится?
- Как готовится, ну это свинина и с картошкой вместе варить и жарить.
- Сухое, становится сухое, потому уже можно готовить, можно покушать, - т.е. вода сливается, -да, да, - а как называется по-китайски это блюдо?
– Тудопайку.
Новый Год в Китае – главное торжество и прекрасный повод собраться всей семьей. По словам Цзинь Цинлиня как и в России они смотрят по телевизору новогодний концерт, гуляют по городу, запускают фейерверки, также в общественных местах проходя различные гулянья с танцами и песнями.
Если в России в этот праздник улицы украшают яркими гирляндами, то в Китае это красные фонарики. Комната студентов из Китая украшена специальными иероглифами: один переводится - счастье, второй - весна. Сами китайцы называют Новый Год Праздником Весны, а история этого праздника насчитывает более 4000 лет.
- Поздравляем всех с Китайским новым годом, синь ян квай ло.