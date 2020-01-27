В кировских парках создадут специальные площадки для выгула и дрессировки собак

В парках Кирова скоро появятся специализированные площадки для выгула собак. Такое решение принято администрацией после многократных обращений владельцев животных. Пока существует только одна официальная городская площадка для собак - в Кочуровском парке. Что она из себя представляет, и когда и где появятся другие?Вход свободный 24 часа в сутки. Владельцы собак приходят сюда, когда им удобно. Большая площадь, горки, лестницы, полоса препятствий - четвероногим здесь всегда есть чем заняться.Фаршик и Лакшми часто гуляют вместе. Место встречи вот уже второй год изменить нельзя - площадка для выгула. У жителей юго-западного района она появилась в 2017 году. Можно сказать повезло - Кочуровский парк благоустраивали и по просьбе жителей администрация включила в проект и зону для выгула и дрессировки собак.На эту площадку приходят не только собаководы юго-западного района. Сюда приезжают даже из других концов города. Местные рады всем, но сразу оговаривают некоторые правила поведения.Инициативные жители обратились в городскую администрацию с просьбой обустроить площадку для выгула. Им пообещали, что это будет сделано в рамках благоустройства парка.Проект благоустройства парков Гагарина и Кирова будет готов в первом квартале 2020 года, а сами работы начнутся летом.