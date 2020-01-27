В кировских парках создадут специальные площадки для выгула и дрессировки собак

В парках Кирова скоро появятся специализированные площадки для выгула собак. Такое решение принято администрацией после многократных обращений владельцев животных. Пока существует только одна официальная городская площадка для собак - в Кочуровском парке. Что она из себя представляет, и когда и где появятся другие?
- Пошли на площадку, вот, наша замечательная площадка.
Вход свободный 24 часа в сутки. Владельцы собак приходят сюда, когда им удобно. Большая площадь, горки, лестницы, полоса препятствий - четвероногим здесь всегда есть чем заняться.
- Иди сюда, иди, молодец.
Фаршик и Лакшми часто гуляют вместе. Место встречи вот уже второй год изменить нельзя - площадка для выгула. У жителей юго-западного района она появилась в 2017 году. Можно сказать повезло - Кочуровский парк благоустраивали и по просьбе жителей администрация включила в проект и зону для выгула и дрессировки собак.
МАРИНА КАРАВАЕВА, ЖИТЕЛЬ ЮГО-ЗАПАДНОГО РАЙОНА, ВЛАДЕЛИЦА СОБАКИ:
«Чтобы и люди не боялись, и собаки чувствовали себя более свободно. Когда занимаемся, собаки не убегают, хозяева спокойны. Люди проходят, любуются собаками».
На эту площадку приходят не только собаководы юго-западного района. Сюда приезжают даже из других концов города. Местные рады всем, но сразу оговаривают некоторые правила поведения.
МАРИНА КАРАВАЕВА, ЖИТЕЛЬ ЮГО-ЗАПАДНОГО РАЙОНА, ВЛАДЕЛИЦА СОБАКИ:
«Мы говорим, что каждый убирает за своей собакой сам. У нас Володя очень организованный - урны стоят, мы приносим новые мешочки, он всегда уберет».
ЮЛИЯ ШАЛАЕВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«О своей площадке для выгула собак мечтают и жители района филармонии. Они уже даже обозначили место - это небольшой участок в парке Гагарина со стороны улицы Красноармейской».
АНЖЕЛА ГНЕТУЛЛО, ВЛАДЕЛИЦА СОБАКИ:
«У нас любимый питомец, три года, гуляем мы здесь, в Гагаринском парке. И очень страдаем, что у нас нет места, где можно побегать им, поиграть».
МИХАИЛ, ВЛАДЕЛЕЦ СОБАКИ:
«Мы заинтересованы в том, в чем все граждане Кирова заинтересованы, чтобы собаки никому не мешали, и нам, чтобы никто не создавал проблем. А здесь, как и в других частях города, происходят столкновения».
Инициативные жители обратились в городскую администрацию с просьбой обустроить площадку для выгула. Им пообещали, что это будет сделано в рамках благоустройства парка.
ДМИТРИЙ ПЕЧЕНКИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Эти мероприятия мы планируем предусмотреть при соблюдении всех требований, которые к данным специализированным площадкам предусматриваются, при проектировании и благоустройстве парка Гагарина и парка Кирова. Площадь площадки будем определять по согласованию с жителями».
Проект благоустройства парков Гагарина и Кирова будет готов в первом квартале 2020 года, а сами работы начнутся летом.