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27 янв 18:09 В "Перекопе" завершились всероссийские соревнования по лыжным гонкам среди юниоров и юниорок 27 янв 18:06 Коллектив эстрадного танца "Лотос" завоевал Гран-при международного конкурса 27 янв 18:02 На Театральной площади города Кирова прошел праздник, посвященный дню студента 27 янв 18:00 В жилом доме на Октябрьском проспекте в городе Кирове разрушается стена 27 янв 17:24 Илья Шульгин покидает администрацию города Кирова. 27 янв 15:19 В Кирове прошли соревнования по легкой атлетике на призы заслуженного мастера спорта Татьяны Зеленцовой 27 янв 15:15 В Кирове стартует месячник гражданско-патриотического воспитания 27 янв 12:13 В кировских парках создадут специальные площадки для выгула и дрессировки собак 27 янв 12:08 В школах и детских садах города Кирова планируются масштабные работы по замене окон 27 янв 11:21 Китайские студенты, обучающиеся в Кирове, встретили Новый год по восточной традиции
В кировских парках создадут специальные площадки для выгула и дрессировки собак

В кировских парках создадут специальные площадки для выгула и дрессировки собак

Вчера, 12:13
222
Юлия Шалаева
В кировских парках создадут специальные площадки для выгула и дрессировки собак


В парках Кирова скоро появятся специализированные площадки для выгула собак. Такое решение принято администрацией после многократных обращений владельцев животных. Пока существует только одна официальная городская площадка для собак - в Кочуровском парке. Что она из себя представляет, и когда и где появятся другие?

- Пошли на площадку, вот, наша замечательная площадка.

Вход свободный 24 часа в сутки. Владельцы собак приходят сюда, когда им удобно. Большая площадь, горки, лестницы, полоса препятствий - четвероногим здесь всегда есть чем заняться.

- Иди сюда, иди, молодец.

Фаршик и Лакшми часто гуляют вместе. Место встречи вот уже второй год изменить нельзя - площадка для выгула. У жителей юго-западного района она появилась в 2017 году. Можно сказать повезло - Кочуровский парк благоустраивали и по просьбе жителей администрация включила в проект и зону для выгула и дрессировки собак.

МАРИНА КАРАВАЕВА, ЖИТЕЛЬ ЮГО-ЗАПАДНОГО РАЙОНА, ВЛАДЕЛИЦА СОБАКИ:
«Чтобы и люди не боялись, и собаки чувствовали себя более свободно. Когда занимаемся, собаки не убегают, хозяева спокойны. Люди проходят, любуются собаками».

На эту площадку приходят не только собаководы юго-западного района. Сюда приезжают даже из других концов города. Местные рады всем, но сразу оговаривают некоторые правила поведения.

МАРИНА КАРАВАЕВА, ЖИТЕЛЬ ЮГО-ЗАПАДНОГО РАЙОНА, ВЛАДЕЛИЦА СОБАКИ:
«Мы говорим, что каждый убирает за своей собакой сам. У нас Володя очень организованный - урны стоят, мы приносим новые мешочки, он всегда уберет».

ЮЛИЯ ШАЛАЕВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«О своей площадке для выгула собак мечтают и жители района филармонии. Они уже даже обозначили место - это небольшой участок в парке Гагарина со стороны улицы Красноармейской».




АНЖЕЛА ГНЕТУЛЛО, ВЛАДЕЛИЦА СОБАКИ:
«У нас любимый питомец, три года, гуляем мы здесь, в Гагаринском парке. И очень страдаем, что у нас нет места, где можно побегать им, поиграть».




МИХАИЛ, ВЛАДЕЛЕЦ СОБАКИ:
«Мы заинтересованы в том, в чем все граждане Кирова заинтересованы, чтобы собаки никому не мешали, и нам, чтобы никто не создавал проблем. А здесь, как и в других частях города, происходят столкновения».

Инициативные жители обратились в городскую администрацию с просьбой обустроить площадку для выгула. Им пообещали, что это будет сделано в рамках благоустройства парка.

ДМИТРИЙ ПЕЧЕНКИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Эти мероприятия мы планируем предусмотреть при соблюдении всех требований, которые к данным специализированным площадкам предусматриваются, при проектировании и благоустройстве парка Гагарина и парка Кирова. Площадь площадки будем определять по согласованию с жителями».

Проект благоустройства парков Гагарина и Кирова будет готов в первом квартале 2020 года, а сами работы начнутся летом.
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