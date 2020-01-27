На Театральной площади города Кирова прошел праздник, посвященный дню студента

Гонки на ватрушках, борьба сумо, забег на лыжах вокруг елки. На Театральной площади прошел традиционный спортивно-развлекательный праздник, посвященный дню студента.Участников праздника ждали непростые испытания. Командам необходимо было успешно пройти четыре этапа: борьба сумо в специальных костюмах, эстафета на детских лыжах вокруг елки, космический футбол и «Дискогольф», по мнению студентов, "Дискогольф" - один из самых сложных этапов, здесь "летающей тарелкой" нужно попасть в специальную корзину.В «Студенческих гонках» на театральной площади приняли участие не только студенты, но и их наставники.Команда «Винегрет», состоящая из будущих педагогов успешно справлялась со всеми этапами.В итоге команда «Винегрет» заняла второе место в «Студенческих гонках». Также в честь праздника была разыграна «Студенческая халява», счастливчикам достались портативные колонки, наушники и другие призы.