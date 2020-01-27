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27 янв 18:09 В "Перекопе" завершились всероссийские соревнования по лыжным гонкам среди юниоров и юниорок 27 янв 18:06 Коллектив эстрадного танца "Лотос" завоевал Гран-при международного конкурса 27 янв 18:02 На Театральной площади города Кирова прошел праздник, посвященный дню студента 27 янв 18:00 В жилом доме на Октябрьском проспекте в городе Кирове разрушается стена 27 янв 17:24 Илья Шульгин покидает администрацию города Кирова. 27 янв 15:19 В Кирове прошли соревнования по легкой атлетике на призы заслуженного мастера спорта Татьяны Зеленцовой 27 янв 15:15 В Кирове стартует месячник гражданско-патриотического воспитания 27 янв 12:13 В кировских парках создадут специальные площадки для выгула и дрессировки собак 27 янв 12:08 В школах и детских садах города Кирова планируются масштабные работы по замене окон 27 янв 11:21 Китайские студенты, обучающиеся в Кирове, встретили Новый год по восточной традиции
На Театральной площади города Кирова прошел праздник, посвященный дню студента

На Театральной площади города Кирова прошел праздник, посвященный дню студента

Вчера, 18:02
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Елена Крылова
На Театральной площади города Кирова прошел праздник, посвященный дню студента


Гонки на ватрушках, борьба сумо, забег на лыжах вокруг елки. На Театральной площади прошел традиционный спортивно-развлекательный праздник, посвященный дню студента.

Участников праздника ждали непростые испытания.  Командам необходимо было успешно пройти четыре этапа: борьба сумо в специальных костюмах, эстафета на детских лыжах вокруг елки, космический футбол и «Дискогольф», по мнению студентов, "Дискогольф" - один из самых сложных этапов, здесь "летающей тарелкой" нужно попасть в специальную корзину.

ИЛЬЯ КОШКИН, ВЕДУЩИЙ "СТУДЕНЧЕСКИХ ГОНОК":
«Поначалу не понимали, как проходит, говорили, что сложно, неудобно, как только тарелочки начинают летать, все бегают за ними, пытаются как можно больше их забросить, на самом деле должно быть пять тарелочек в корзинке».

В «Студенческих гонках» на театральной площади приняли участие не только студенты, но и их наставники.

ВАЛЕНТИН ПУГАЧ, РЕКТОР ВЯТГУ:
«Мы традиционно отмечаем день студента не скучными торжественными собраниями, а веселыми, спортивными и комичными такими праздниками на театральной площади, она прекрасно выглядит, сегодня праздничное настроение, у студентов отличное настроение, поэтому продолжаем веселиться и продолжаем праздновать».

Команда «Винегрет», состоящая из будущих педагогов успешно справлялась со всеми этапами.

КСЕНИЯ ДОРКОВА, СТУДЕНТКА ВЯТГУ:
«это очень крутое мероприятие, я в нем участвую четвертый год, все свои года я участвовала. Очень круто то, что университет дает такой шанс, возможность студентам просто взять и после сессии выкинуть все свои эмоции вот в такой интересной форме».

В итоге команда «Винегрет» заняла второе место в «Студенческих гонках». Также в честь праздника была разыграна «Студенческая халява», счастливчикам достались портативные колонки, наушники и другие призы.
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