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28 января 22:25
28 янв 17:55 В Кирове прошел Чемпионат и Первенство по спортивному туризму в закрытых помещениях 28 янв 17:52 Кировские педагоги вновь отмечены на федеральном уровне 28 янв 17:47 В Кирове у Трифонова монастыря открылся пункт обогрева для лиц БОМЖ 28 янв 15:16 С 1 февраля проезд в общественном транспорте Кирова будет стоить 26 рублей. 28 янв 14:57 Кировчане отметили День памяти жертв геноцида Второй мировой войны 28 янв 12:12 Кировчане стали лучшими на Международном конкурсе "Славянские встречи" 28 янв 12:11 Ежегодный студенческий бал в Кирове посвятили 75-летию Победы 28 янв 12:08 Кировчане отметили день полного снятия блокады Ленинграда 28 янв 10:57 Председатель ОЗС Владимир Бакин с рабочим визитом посетил Нолинский район 28 янв 10:53 Улица Казанская в Кирове из-за прорыва трубы оказалась затоплена кипятком
Морозы продержатся в Кировской области до четверга.

Морозы продержатся в Кировской области до четверга.

Сегодня, 10:01
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Морозы продержатся в Кировской области до четверга.

Синоптики прогнозируют усиление морозов. Накануне в наш регион начал поступать холодный арктический воздух.

Тмпература воздуха в Кирове опустилась ниже -20 градусов, в северных районах - ниже -30-ти градусов. Усилению морозов способствуют ясная погода и слабый ветер.

В ближайшие сутки центр антициклона начнет смещаться за Урал, и морозы смягчатся, но при этом усилится ветер.

По предварительным расчетам, во второй половине недели в Кировской области ожидается приход очередного теплого атлантического циклона, который принесет снегопады и повышение температуры до нуля градусов. 
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