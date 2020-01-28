Морозы продержатся в Кировской области до четверга.

Синоптики прогнозируют усиление морозов. Накануне в наш регион начал поступать холодный арктический воздух.Тмпература воздуха в Кирове опустилась ниже -20 градусов, в северных районах - ниже -30-ти градусов. Усилению морозов способствуют ясная погода и слабый ветер.В ближайшие сутки центр антициклона начнет смещаться за Урал, и морозы смягчатся, но при этом усилится ветер.По предварительным расчетам, во второй половине недели в Кировской области ожидается приход очередного теплого атлантического циклона, который принесет снегопады и повышение температуры до нуля градусов.