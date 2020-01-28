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28 января 22:25
28 янв 17:55 В Кирове прошел Чемпионат и Первенство по спортивному туризму в закрытых помещениях 28 янв 17:52 Кировские педагоги вновь отмечены на федеральном уровне 28 янв 17:47 В Кирове у Трифонова монастыря открылся пункт обогрева для лиц БОМЖ 28 янв 15:16 С 1 февраля проезд в общественном транспорте Кирова будет стоить 26 рублей. 28 янв 14:57 Кировчане отметили День памяти жертв геноцида Второй мировой войны 28 янв 12:12 Кировчане стали лучшими на Международном конкурсе "Славянские встречи" 28 янв 12:11 Ежегодный студенческий бал в Кирове посвятили 75-летию Победы 28 янв 12:08 Кировчане отметили день полного снятия блокады Ленинграда 28 янв 10:57 Председатель ОЗС Владимир Бакин с рабочим визитом посетил Нолинский район 28 янв 10:53 Улица Казанская в Кирове из-за прорыва трубы оказалась затоплена кипятком
Справку о трудовом стаже начнут выдавать в МФЦ.

Справку о трудовом стаже начнут выдавать в МФЦ.

Сегодня, 10:03
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Справку о трудовом стаже начнут выдавать в МФЦ.

Справку о трудовой деятельности кировчане смогут получать в центрах по предоставлению госуслуг. 

До сих пор за этой информацией приходилось обращаться в региональное отделение Пенсионного фонда.

По решению федерального правительства, список государственных услуг, предоставляемых по принципу "единого" окна в МФЦ, будет расширен.

Информация о трудовом стаже будет предоставляться по экс-территориальному принципу.

Получить ее можно в любом отделении Пенсионного фонда или МФЦ независимо от места жительства или пребывания.
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