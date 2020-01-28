Справку о трудовом стаже начнут выдавать в МФЦ.

Справку о трудовой деятельности кировчане смогут получать в центрах по предоставлению госуслуг.До сих пор за этой информацией приходилось обращаться в региональное отделение Пенсионного фонда.По решению федерального правительства, список государственных услуг, предоставляемых по принципу "единого" окна в МФЦ, будет расширен.Информация о трудовом стаже будет предоставляться по экс-территориальному принципу.Получить ее можно в любом отделении Пенсионного фонда или МФЦ независимо от места жительства или пребывания.