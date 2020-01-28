Председатель ОЗС Владимир Бакин с рабочим визитом посетил Нолинский район

Председатель законодательного собрания Владимир Бакин с рабочим визитом побывал в Нолинске, где посетил социально значимые объекты города и принял участие в церемонии награждения участников областных соревнований по горнолыжному спорту памяти Михаила Лихачева.Работа в Нолинске началась с посещения музыкальной школы, дома детского творчества, библиотеки и городской школы. Проектная мощность начальной школы 450 человек, в настоящее время в первую смену обучается 690 учащихся, во вторую 190. Старшие классы проходят обучение на площадях местного техникума. Поэтому в городе давно назрел вопрос о строительстве школы для среднего-старшего звена.В рамках рабочей поездки Председатель ОЗС принял участие в церемонии награждения победителей областных соревнований по горнолыжному спорту памяти депутата заксобрания Михаила Лихачева. ДЮСШ Нолинского района с 1959 года развивает горнолыжный спорт и является опытной в регионе по качеству подготовки юных спортсменов. Напомним, что современное, комфортное здание спортивной базы было построено по инициативе Михаила Лихачева. Михаил Валентинович всей душой болел за развитие спорта, и очень отрадно видеть, что состязания горнолыжников, которые проводятся в память о нем, набирают все большую популярность.Гости турнира отметили, что главной целью спортивных соревнований является популяризация здорового образа жизни и пожелали молодым спортсменам завоевать самые престижные спортивные награды.