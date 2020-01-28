Председатель ОЗС Владимир Бакин с рабочим визитом посетил Нолинский район

Председатель законодательного собрания Владимир Бакин с рабочим визитом побывал в Нолинске, где посетил социально значимые объекты города и принял участие в церемонии награждения участников областных соревнований по горнолыжному спорту памяти Михаила Лихачева.
Работа в Нолинске началась с посещения музыкальной школы, дома детского творчества, библиотеки и городской школы. Проектная мощность начальной школы 450 человек, в настоящее время в первую смену обучается 690 учащихся, во вторую 190. Старшие классы проходят обучение на площадях местного техникума. Поэтому в городе давно назрел вопрос о строительстве школы для среднего-старшего звена.
КОНСТАНТИН ГОЗМАН, ДЕПУТАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Первоначальный этап этой подготовительной работы уже давно проведен. Выбран земельный участок, сделано проектное решение по переносу коммуникаций, есть эскизный проект по самой школе, но необходимо финансирование».
В рамках рабочей поездки Председатель ОЗС принял участие в церемонии награждения победителей областных соревнований по горнолыжному спорту памяти депутата заксобрания Михаила Лихачева. ДЮСШ Нолинского района с 1959 года развивает горнолыжный спорт и является опытной в регионе по качеству подготовки юных спортсменов. Напомним, что современное, комфортное здание спортивной базы было построено по инициативе Михаила Лихачева. Михаил Валентинович всей душой болел за развитие спорта, и очень отрадно видеть, что состязания горнолыжников, которые проводятся в память о нем, набирают все большую популярность.
ВЛАДИМИР БАКИН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Мы здесь как депутаты, потому что имени, ушедшего из жизни пять лет назад Михаила Лихачева. Светлая ему память. Он вложил много усилий, он был депутатам Нолинского округа, чтобы этот спорт здесь продолжал жить».
Гости турнира отметили, что главной целью спортивных соревнований является популяризация здорового образа жизни и пожелали молодым спортсменам завоевать самые престижные спортивные награды.