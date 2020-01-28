Кировчане отметили день полного снятия блокады Ленинграда

Накануне в России широко отмечалось 76-летие со дня полного снятия блокады Ленинграда. В Кирове до сих пор живут те, кого вывезли детьми из оцепленного города. Несмотря на возраст, они прекрасно помнят тот ужас, который навис над их родным городом в годы войны.Почти 900 дней и ночей во вражеском кольце. Сотни тысяч погибших, по некоторым данным, более миллиона, - от голода, холода, обстрелов. Но город, который, по планам Гитлера должен был исчезнуть с лица земли, не только выстоял, но показал миру пример невероятного мужества. Торжественная церемония здесь у мемориальной доски на улице Ленинградской ,4 собрала тех, для кого сегодняшний день еще и личный праздник. Это дети блокадного Ленинграда, их малышами вывезли в Кировскую область, и они решили остаться жить на земле, которая их приютила.Попытки переписать историю великой отечественной войны не прекращаются в определенной среде, вызывая справедливый гнев у ветеранов и всех, кто знает исторические факты - и о блокаде, и о поведении фашистов на оккупированных территориях, и о том, кто и какой ценой победил в самой страшной войне 20 века. Противопоставить этой оголтелой лжи можно только правду.Ребятам показали, что представлял из себя рацион блокадника - эти 125 граммов хлеба. Крошечный кусочек, но ровно столько в сутки получали ленинградцы в самые суровые дни блокады. Теперь это символ стойкости и мужества.Блокада Ленинграда - одна из самых трагических страниц в истории Великой Отечественной войны. Осада города длилась 872 дня. За это время война в самом страшном ее проявлении зашла в каждый ленинградский дом. Но город, окруженный врагами, не просто жил, работал, но и сражался. Сражался и победил. И сегодня, спустя 76 лет после снятия блокады, невозможно представить цену этой победы.