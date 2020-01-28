Кировчане отметили день полного снятия блокады Ленинграда

Накануне в России широко отмечалось 76-летие со дня полного снятия блокады Ленинграда. В Кирове до сих пор живут те, кого вывезли детьми из оцепленного города. Несмотря на возраст, они прекрасно помнят тот ужас, который навис над их родным городом в годы войны.
Почти 900 дней и ночей во вражеском кольце. Сотни тысяч погибших, по некоторым данным, более миллиона, - от голода, холода, обстрелов. Но город, который, по планам Гитлера должен был исчезнуть с лица земли, не только выстоял, но показал миру пример невероятного мужества. Торжественная церемония здесь у мемориальной доски на улице Ленинградской ,4 собрала тех, для кого сегодняшний день еще и личный праздник. Это дети блокадного Ленинграда, их малышами вывезли в Кировскую область, и они решили остаться жить на земле, которая их приютила.
ТАТЬЯНА КАРМАЗИНА, БЛОКАДНИЦА:
«Этот день - это большое торжество. Видите, какая у нас ленточка. Она зеленая. Символизирует жизнь, победу жизни над смертью. И эта победа приближала победу во второй мировой войне».
Попытки переписать историю великой отечественной войны не прекращаются в определенной среде, вызывая справедливый гнев у ветеранов и всех, кто знает исторические факты - и о блокаде, и о поведении фашистов на оккупированных территориях, и о том, кто и какой ценой победил в самой страшной войне 20 века. Противопоставить этой оголтелой лжи можно только правду.
ВАЛЕРИЙ ПУРЫГА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ДЮЦ ИМ. А. НЕВСКОГО:
«Чтобы не допустить ревизии тех событий и тех фактов надо ребят воспитывать и давать им полную информацию о том, что проходило в те времена. Чтобы они смогли сделать выводы для себя и для своих детей».
Ребятам показали, что представлял из себя рацион блокадника - эти 125 граммов хлеба. Крошечный кусочек, но ровно столько в сутки получали ленинградцы в самые суровые дни блокады. Теперь это символ стойкости и мужества.
ЕЛИЗАВЕТА СПИЦЫНА, УЧЕНИЦА КАДЕТСКОГО КЛАССА:
«Это событие важное для нашей страны. Если бы не сняли блокаду, не отстояли этот город, то скорее всего нас бы уже не было. Советского союза уже нет. Но на тот момент это была мировая держава, сильнейшая в мире».
Блокада Ленинграда - одна из самых трагических страниц в истории Великой Отечественной войны. Осада города длилась 872 дня. За это время война в самом страшном ее проявлении зашла в каждый ленинградский дом. Но город, окруженный врагами, не просто жил, работал, но и сражался. Сражался и победил. И сегодня, спустя 76 лет после снятия блокады, невозможно представить цену этой победы.