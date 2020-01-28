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28 января 22:25
28 янв 17:55 В Кирове прошел Чемпионат и Первенство по спортивному туризму в закрытых помещениях 28 янв 17:52 Кировские педагоги вновь отмечены на федеральном уровне 28 янв 17:47 В Кирове у Трифонова монастыря открылся пункт обогрева для лиц БОМЖ 28 янв 15:16 С 1 февраля проезд в общественном транспорте Кирова будет стоить 26 рублей. 28 янв 14:57 Кировчане отметили День памяти жертв геноцида Второй мировой войны 28 янв 12:12 Кировчане стали лучшими на Международном конкурсе "Славянские встречи" 28 янв 12:11 Ежегодный студенческий бал в Кирове посвятили 75-летию Победы 28 янв 12:08 Кировчане отметили день полного снятия блокады Ленинграда 28 янв 10:57 Председатель ОЗС Владимир Бакин с рабочим визитом посетил Нолинский район 28 янв 10:53 Улица Казанская в Кирове из-за прорыва трубы оказалась затоплена кипятком
Ежегодный студенческий бал в Кирове посвятили 75-летию Победы

Ежегодный студенческий бал в Кирове посвятили 75-летию Победы

Сегодня, 12:11
188
Елена Крылова
Ежегодный студенческий бал в Кирове посвятили 75-летию Победы


Традиционный студенческий бал в этот раз прошел под названием "Бал победы"! Более 200 лучших студентов образовательных учреждений Кирова и области приняли в нем участие. В этом году он был посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Ежегодно, начиная с 2009 года, 25 января в "свой день" лучшие студенты Кирова и области принимают участие в Студенческом балу.

АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА:
«Бал студентов, который мы проводим с ребятами, это некая дополнительная форма поощрения лучших студентов, действительно сюда определенный отбор вузы и колледжи проводят самостоятельно внутри своих студенческих команд, коллективов, они выбирают тех, кто действительно как-то себя уже проявил, либо как общественный деятель, либо как хороший студент с точки зрения учебы, либо как спортсмен».

В этом году бал посвящен 75-летию победы в Великой Отечественной войне, в этот вечер в драматическом театре соответствующая атрибутика и костюмы, девушки в платьях в стиле 40-х, их кавалеры в форме советских солдат. А благодаря интерактивным площадкам и выставочным зонам можно погрузиться в атмосферу того времени, увидеть военный армейский быт, полевую кухню, экспонаты с мест сражений, найденные студентами поисковиками, оружие советских и немецких солдат.

АЛЕКСАНДР ПОЛОВНИКОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО КЛУБА ИМЕНИ Г.П. БУЛАТОВА:
«Представлены здесь музейные экспонаты второй мировой войны, от начала войны до конца войны, представлены ордена, полностью, что участвовало во вторую мировую войну, также мы задействовали немножко немецких артефактов».
 
И какой же бал без танцев.

АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА:
«Так как бал победы, танцы не из классической бальной программы, это ближе к эпохе, которая была тогда, поэтому танцуют они у нас и танго и кадриль, и фронтовой вальс».
 
Перед участниками бала развернулись события времен Великой Отечественной войны, большая театрализованная программа была подготовлена самими студентами. Также с праздником участников мероприятия поздравили первые лица города и области.
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