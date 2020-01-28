Ежегодный студенческий бал в Кирове посвятили 75-летию Победы

Традиционный студенческий бал в этот раз прошел под названием "Бал победы"! Более 200 лучших студентов образовательных учреждений Кирова и области приняли в нем участие. В этом году он был посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Ежегодно, начиная с 2009 года, 25 января в "свой день" лучшие студенты Кирова и области принимают участие в Студенческом балу.
АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА:
«Бал студентов, который мы проводим с ребятами, это некая дополнительная форма поощрения лучших студентов, действительно сюда определенный отбор вузы и колледжи проводят самостоятельно внутри своих студенческих команд, коллективов, они выбирают тех, кто действительно как-то себя уже проявил, либо как общественный деятель, либо как хороший студент с точки зрения учебы, либо как спортсмен».
В этом году бал посвящен 75-летию победы в Великой Отечественной войне, в этот вечер в драматическом театре соответствующая атрибутика и костюмы, девушки в платьях в стиле 40-х, их кавалеры в форме советских солдат. А благодаря интерактивным площадкам и выставочным зонам можно погрузиться в атмосферу того времени, увидеть военный армейский быт, полевую кухню, экспонаты с мест сражений, найденные студентами поисковиками, оружие советских и немецких солдат.
АЛЕКСАНДР ПОЛОВНИКОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО КЛУБА ИМЕНИ Г.П. БУЛАТОВА:
«Представлены здесь музейные экспонаты второй мировой войны, от начала войны до конца войны, представлены ордена, полностью, что участвовало во вторую мировую войну, также мы задействовали немножко немецких артефактов».
И какой же бал без танцев.
АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА:
«Так как бал победы, танцы не из классической бальной программы, это ближе к эпохе, которая была тогда, поэтому танцуют они у нас и танго и кадриль, и фронтовой вальс».
Перед участниками бала развернулись события времен Великой Отечественной войны, большая театрализованная программа была подготовлена самими студентами. Также с праздником участников мероприятия поздравили первые лица города и области.