Ежегодный студенческий бал в Кирове посвятили 75-летию Победы

Традиционный студенческий бал в этот раз прошел под названием "Бал победы"! Более 200 лучших студентов образовательных учреждений Кирова и области приняли в нем участие. В этом году он был посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.Ежегодно, начиная с 2009 года, 25 января в "свой день" лучшие студенты Кирова и области принимают участие в Студенческом балу.В этом году бал посвящен 75-летию победы в Великой Отечественной войне, в этот вечер в драматическом театре соответствующая атрибутика и костюмы, девушки в платьях в стиле 40-х, их кавалеры в форме советских солдат. А благодаря интерактивным площадкам и выставочным зонам можно погрузиться в атмосферу того времени, увидеть военный армейский быт, полевую кухню, экспонаты с мест сражений, найденные студентами поисковиками, оружие советских и немецких солдат.И какой же бал без танцев.Перед участниками бала развернулись события времен Великой Отечественной войны, большая театрализованная программа была подготовлена самими студентами. Также с праздником участников мероприятия поздравили первые лица города и области.