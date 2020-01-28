В Кирове у Трифонова монастыря открылся пункт обогрева для лиц БОМЖ

В морозы особенно трудно тем, кто не имеет крыши над головой. В Кирове найти помощь и обогреться бездомные могут у Трифонова монастыря.На улице минус двадцать, а внутри палатки можно даже куртку снять. Две печки, более десятка коек и горячая еда. Николай Крюков - бездомный из Зуевки. Он попал в трудную жизненную ситуацию и решил приехать в Киров. Остановится негде, а на улице холодно. На свое счастье узнал о специальной палатке и пришел переночевать.Бездомные могут здесь найти не только крышу над головой. Волонтеры помогут с одеждой, вызовут врачей, помогут с документами. Палатка установлена в конце прошлого года. Ежедневно здесь ночуют около пяти человек.Палатка рассчитана на 12-15ть человек. В новом модуле смогут получить помощь сразу более 20-ти человек. Требования к постояльцам предъявляются минимальные. Главное ограничение - запрещен алкоголь. Волонтеры говорят, что с окончанием холодов центр помощи не исчезнет.Волонтеры "Братства Николая Чудотворца" активно сотрудничают с другими благотворительными организациями, а также с кировским "БОМЖ центром".