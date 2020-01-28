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28 января 22:25
28 янв 17:55 В Кирове прошел Чемпионат и Первенство по спортивному туризму в закрытых помещениях 28 янв 17:52 Кировские педагоги вновь отмечены на федеральном уровне 28 янв 17:47 В Кирове у Трифонова монастыря открылся пункт обогрева для лиц БОМЖ 28 янв 15:16 С 1 февраля проезд в общественном транспорте Кирова будет стоить 26 рублей. 28 янв 14:57 Кировчане отметили День памяти жертв геноцида Второй мировой войны 28 янв 12:12 Кировчане стали лучшими на Международном конкурсе "Славянские встречи" 28 янв 12:11 Ежегодный студенческий бал в Кирове посвятили 75-летию Победы 28 янв 12:08 Кировчане отметили день полного снятия блокады Ленинграда 28 янв 10:57 Председатель ОЗС Владимир Бакин с рабочим визитом посетил Нолинский район 28 янв 10:53 Улица Казанская в Кирове из-за прорыва трубы оказалась затоплена кипятком
В Кирове у Трифонова монастыря открылся пункт обогрева для лиц БОМЖ

В Кирове у Трифонова монастыря открылся пункт обогрева для лиц БОМЖ

Сегодня, 17:47
133
Артем Макаров
В Кирове у Трифонова монастыря открылся пункт обогрева для лиц БОМЖ


В морозы особенно трудно тем, кто не имеет крыши над головой. В Кирове найти помощь и обогреться бездомные могут у Трифонова монастыря.

На улице минус двадцать, а внутри палатки можно даже куртку снять. Две печки, более десятка коек и горячая еда. Николай Крюков - бездомный из Зуевки. Он попал в трудную жизненную ситуацию и решил приехать в Киров. Остановится негде, а на улице холодно. На свое счастье узнал о специальной палатке и пришел переночевать.

НИКОЛАЙ КРЮКОВ:
«Помогают здесь, да. Буквально вчера возили в больницу. Осматривали меня».

Бездомные могут здесь найти не только крышу над головой. Волонтеры помогут с одеждой, вызовут врачей, помогут с документами. Палатка установлена в конце прошлого года. Ежедневно здесь ночуют около пяти человек.

КОНСТАНТИН ПЛАТУНОВ, ВОЛОНТЕР "БРАТСТВА НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА":
«Здесь у нас экспресс-помощь оказывается, что бы человек не замерз на улице. Палатка - это только старт, здесь будет в следующем месяце стоять модуль. Цивилизованный теплый модуль, который устанавливается сейчас. Будет установлен в начале февраля».

Палатка рассчитана на 12-15ть человек. В новом модуле смогут получить помощь сразу более 20-ти человек. Требования к постояльцам предъявляются минимальные. Главное ограничение - запрещен алкоголь. Волонтеры говорят, что с окончанием холодов центр помощи не исчезнет.

- Планируем, что здесь круглогодичный центр помощи будет.

Волонтеры "Братства Николая Чудотворца" активно сотрудничают с другими благотворительными организациями, а также с кировским "БОМЖ центром".
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