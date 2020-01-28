С февраля в Кировской области проезд в общественном транспорте составит 26 рублей

Региональная служба по тарифам всё-таки решила увеличить цены на стоимость проезда в общественном транспорте. За сколько сейчас можно доехать на автобусе или троллейбусе, и о причинах повышения - расскажем в нашем сюжете.С 1 февраля проезд на общественном транспорте составит 26 рублей, по словам руководителя РСТ, это минимальный экономически обоснованный тариф. Он будет распространяться на всю область, но перевозчики смогут самостоятельно снижать стоимость проезда. Изменятся цены и на междугородные маршруты, тариф составит 4 рубля на пассажирокилометр. Напомним, что стоимость проезда не менялась 3 года. Главная причина повышения заключается в том, что перевозчики работали в убыток.Кроме того, поднялся уровень инфляции, НДС, индекс потребительских цен. Изначально перевозчики просили повысить проезд на гораздо большую сумму - от 33 до 45 рублей. Но служба по тарифам пересмотрела все условия. Мнения перевозчиков на увеличение тарифа на четыре рубля следующие.Но обновлять транспорт организация всё же планирует, за 2 года удалось приобрести 10 автобусов малого и среднего класса. Сейчас прорабатываются федеральные программы с министерством транспорта на приобретение газовых автобусов.Если сравнивать цены на проезд с другими регионами ПФО, то в Пензе в большинстве маршрутов стоимость проезда составляет 27 рублей, в Чебоксарах - 25 рублей. Самый дорогой проезд в ПФО - в Самаре - он составляет 32 рубля, а самый дешевый - в Оренбурге, Ульяновске и Ижевске - 20 рублей за поездку.