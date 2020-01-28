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29 янв 12:06 В Кирове прошёл Чемпионат по смешанному боевому единоборству 29 янв 11:58 В Кирове начали действовать новые правила регистрации транспортных средств 29 янв 11:38 «Олимпия» неплохо проявила себя в матче с лидером первенства НМХЛ. 29 янв 10:57 С февраля в Кировской области проезд в общественном транспорте составит 26 рублей 29 янв 10:55 Отставка главы администрации Кирова Ильи Шульгина прошла без его участия. 29 янв 10:26 В Кирове выявлен новый вид мошенничества. 29 янв 10:13 В Кировской области выявлено 5 случаев заболевания "свиным" гриппом. 28 янв 17:55 В Кирове прошел Чемпионат и Первенство по спортивному туризму в закрытых помещениях 28 янв 17:52 Кировские педагоги вновь отмечены на федеральном уровне 28 янв 17:47 В Кирове у Трифонова монастыря открылся пункт обогрева для лиц БОМЖ
В Кирове начали действовать новые правила регистрации транспортных средств

В Кирове начали действовать новые правила регистрации транспортных средств

Сегодня, 11:58
98
Юлия Шалаева
В Кирове начали действовать новые правила регистрации транспортных средств


В России вступили в силу новые правила государственной регистрации автомобилей. Согласно им автосалоны получили право ставить автомобили на учет в ГИБДД, а также изготавливать номерные знаки. И это далеко не все нововведения.

- Сейчас мы эту пластину прокатим через второй станок и получится госномер.

Всего несколько минут нужно, чтобы из-под станка вышел новый государственный номер. Здесь их штампуют ежедневно и для любого региона. То есть человек, приехавший, скажем из Перми и купивший машину в Кирове, может поставить ее на учет и тут же получить номера с кодом своего региона. Сегодня это право предоставлено специализированным организациям, включенным в федеральный реестр.

БОРИС ДРЯГИН, РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НОМЕРОВ:
«Если он из Перми Пермский номер дадим, если из Хабаровска - Хабаровский. Утром оформил машину, после обеда получил номера и уезжает домой».

Новые правила регистрации автомобилей должны облегчить жизнь автовладельцев. Во-первых, поставить машину на учет и получить номера теперь можно в любом регионе России. Причем номера будут с кодом региона, где прописан автовладелец. То есть если вы прописаны в Кирове, а машину покупаете в Казани, то вы тут же её регистрируете и получаете кировские номера. Второе важное нововведение касается новых автомобилей. Право ставить их на учет в ГИБДД и получать госзнаки теперь есть у автосалонов, но только тех, которые являются официальными дилерами.

СЕРГЕЙ ЛОБАНОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА НАДЗОРА УПРАВЛЕНИЯ ГИБДД ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Автомобилист обращается в автосалон, заключает договор купли-продажи и уже представитель автосалона с использование единого портала госуслуг подает в ГИБДД заявление и предоставляет электронные образцы всех документов. И в последствии этот же представитель приезжает в ГИБДД и получает свидетельство регистрации ТС».

На сегодняшний день в ГИБДД с заявлением обратились три кировских автосалона, которые намерены оказывать услугу регистрации новых автомобилей. Примерно через две недели салоны внесут в федеральный реестр. То есть по расчетам уже в феврале данная услуга должна появиться у нескольких кировских дилеров. Однако, их представители говорят, что реальные сроки  -  не раньше марта. К тому же сама процедура регистрации через автосалон требует доработки.

ЭДУАРД СЮТКИН, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ АВТОСАЛОНА:
«У нас обучены специалисты, поданы все документы. Но так как со стороны государства нормативно-правовые документы не готовы, то и мы находимся в подвешенном состоянии».

Еще одно важное новшество касается маркировки. С этого года можно восстановить идентификационный номер автомобиля.  Например, если один из заводских номеров заржавел или прогнил, владелец машины сможет нанести специальную дополнительную маркировку и без проблем поставить машину на учет.
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