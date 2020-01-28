В Кирове начали действовать новые правила регистрации транспортных средств

В России вступили в силу новые правила государственной регистрации автомобилей. Согласно им автосалоны получили право ставить автомобили на учет в ГИБДД, а также изготавливать номерные знаки. И это далеко не все нововведения.
- Сейчас мы эту пластину прокатим через второй станок и получится госномер.
Всего несколько минут нужно, чтобы из-под станка вышел новый государственный номер. Здесь их штампуют ежедневно и для любого региона. То есть человек, приехавший, скажем из Перми и купивший машину в Кирове, может поставить ее на учет и тут же получить номера с кодом своего региона. Сегодня это право предоставлено специализированным организациям, включенным в федеральный реестр.
БОРИС ДРЯГИН, РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НОМЕРОВ:
«Если он из Перми Пермский номер дадим, если из Хабаровска - Хабаровский. Утром оформил машину, после обеда получил номера и уезжает домой».
Новые правила регистрации автомобилей должны облегчить жизнь автовладельцев. Во-первых, поставить машину на учет и получить номера теперь можно в любом регионе России. Причем номера будут с кодом региона, где прописан автовладелец. То есть если вы прописаны в Кирове, а машину покупаете в Казани, то вы тут же её регистрируете и получаете кировские номера. Второе важное нововведение касается новых автомобилей. Право ставить их на учет в ГИБДД и получать госзнаки теперь есть у автосалонов, но только тех, которые являются официальными дилерами.
СЕРГЕЙ ЛОБАНОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА НАДЗОРА УПРАВЛЕНИЯ ГИБДД ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Автомобилист обращается в автосалон, заключает договор купли-продажи и уже представитель автосалона с использование единого портала госуслуг подает в ГИБДД заявление и предоставляет электронные образцы всех документов. И в последствии этот же представитель приезжает в ГИБДД и получает свидетельство регистрации ТС».
На сегодняшний день в ГИБДД с заявлением обратились три кировских автосалона, которые намерены оказывать услугу регистрации новых автомобилей. Примерно через две недели салоны внесут в федеральный реестр. То есть по расчетам уже в феврале данная услуга должна появиться у нескольких кировских дилеров. Однако, их представители говорят, что реальные сроки - не раньше марта. К тому же сама процедура регистрации через автосалон требует доработки.
ЭДУАРД СЮТКИН, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ АВТОСАЛОНА:
«У нас обучены специалисты, поданы все документы. Но так как со стороны государства нормативно-правовые документы не готовы, то и мы находимся в подвешенном состоянии».
Еще одно важное новшество касается маркировки. С этого года можно восстановить идентификационный номер автомобиля. Например, если один из заводских номеров заржавел или прогнил, владелец машины сможет нанести специальную дополнительную маркировку и без проблем поставить машину на учет.