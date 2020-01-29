Депутаты Кировской городской Думы единогласно поддержали отставку Ильи Шульгина

Накануне судьбу главы администрации решили без главы администрации. Илья Шульгин не явился на заседание кировской городской думы, на котором прошло голосование по его отставке.Несколько дней назад глава администрации Кирова написал заявление об уходе по собственному желанию. Вопрос об отставке депутаты гордумы первым делом внесли в повестку заседания. Многие журналисты ждали, что Илья Шульгин появится в зале заседаний, однако этого так и не случилось. Вместо главы администрации на трибуну вышел Алексей Ившин, заведующий отделом правового обеспечения Кировской городской думы.Илья Шульгин был назначен на должность в конце октября 2017-го года. 27-го января этого года, губернатор Кировской области подверг критике работу главы горадминистрации, оценив ее как неудовлетворительную. Руководитель региона был крайне недоволен тем, как в областном центре реализуются национальные проекты. В ходе совещания Илья Шульгин сообщил, что готов покинуть свой пост, а чуть позже написал заявление по собственному желанию. Депутаты кировской городской думы приняли его отставку единогласно.Будет создана специальная конкурсная комиссия. Ее возглавит глава Кирова - Елена Ковалева. Всего в комиссию должны войти десять человек. Пять представителей из Кировской городской Думы и еще пять человек будут представлены губернатором области.