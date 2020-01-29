Активисты ОНФ проверили, как работает система вызова низкопольного транспорта в Кирове

Недавно на сайте администрации города Кирова появилась информация о том, что любой кировчанин с детской или инвалидной коляской может заранее заказать низкопольный автобус или троллейбус АТП в определённое время по определенному маршруту. Наша телекомпания совместно с активистами ОНФ решили проверить, насколько это соответствует действительности, и качественно ли предоставляется такая услуга?Илья Сазанов живет в Чистых Прудах. Если ему нужно выехать из своего микрорайона, он заказывает такси. Общественный транспорт для колясочника -- не вариант. Основная причина: полное отсутствие низкопольных автобусов на большинстве маршрутов. А на тех направлениях, где специализированные автобусы иногда ездят, их наличие на линии трудно предсказать заблаговременно. В АТП решили пойти навстречу и анонсировали новую услугу: заказ за 2-3 дня до поездки, низкопольного автобуса или троллейбуса конкретного маршрута к определенному времени. Достаточно позвонить диспетчерам.К звонку Ильи в АТП были явно не были готовы. Оказывается, под нужное для инвалида время подстраиваться никто и не собирался. Путём многократных звонков и согласований удалось договориться о транспорте, но о том, чтобы он приехал к заранее намеченному времени и речи быть не может. То есть, этот способ не подойдет людям, которые хотят попасть на какую-то встречу к точному времени. Илье надо было выехать в город примерно к 10 утра, в итоге удалось договориться лишь на 10:50.Автобус 5 маршрута был оборудован специальным откидным трапиком. Но им даже не воспользовались. Как удалось выяснить у экипажа автобуса, никакого обучения, как именно нужно обращаться с колясочниками, в АТП не проводили. На это обратили внимания и активисты ОНФ.Чтобы добраться до реабилитационного центра на Октябрьском проспекте из Чистых прудов Илье нужно ехать с 1 пересадкой. Водитель троллейбуса, в отличие от водителя троллейбуса, подготовился к встрече с особенным пассажиром. Свои выводы от поездок Илья сделал.Попытки городских властей адаптировать городскую среду для инвалидов предпринимались и раньше, но говорить о каких-то больших прорывах в этой сфере пока рано. Несколько лет назад пешеходные переходы в Кирове оснастили подъемниками, которые почти сразу же сломались, поскольку не были предназначены для уличного использования.Характерно и другое: компетентность руководителей АТП и чиновников городской администрации, которые отвечают за общественный транспорт, вызывает большие вопросы. Например, на недавнем заседании депутатской комиссии городской думы избранники народа выяснили, что начальник отдела транспорта департамента городского хозяйства не знает, сколько сегодня в Кирове автобусов и троллейбусов, адаптированных для инвалидов.