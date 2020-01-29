В районах Кировской области высадился "Снежный десант"

Сегодня в районы области вновь отправился "Снежный десант". Семь студенческих отрядов на протяжении недели будут помогать ветеранам, пенсионерам, а также встречаться с сельской молодежью. Подробнее о студенческом движении - Альбина Самигуллина.
Александр Богомолов учится на третьем курсе электротехнического факультета, является комиссаром отряда "Лавина" - шефствует над 17 "бойцами" "Снежного десанта", Саша уже "бывалый", участвует в проекте второй раз. Сегодня его отряд отправился в Опаринский район, и каждый день студенты будут посещать новый населённый пункт, чтобы протянуть руку помощи тем, кому она так нужна.
АЛЕКСАНДР БОГОМОЛОВ, КОМИССАР ОСД "ЛАВИНА":
«Некоторые люди, я удивляюсь, им уже очень много лет, и они с нами идут на крышу и убирают снег, мы говорит: "Нет, спасибо, не надо, нас итак много, мы уберемся сами, они с нами лезут и убирают." Очень доброжелательные, потому что в прошлом году было очень много снега, и все были нам рады, работы было много, и мы всё убрали».
А отряд "Полярная звезда" посетит Уржумский район. Для многих эта поездка не только помощь нуждающимся, ребята едут за новым опытом и теплыми воспоминаниями.
АНАСТАСИЯ ВОЗЖАЕВА, УЧАСТНИК ОСД "ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА":
«Помогать - это всегда здорово, потому что это очень круто, когда ты помогаешь человеку, видишь его искреннюю благодарность, улыбку, и это очень заряжает на эмоции».
В "Снежный десант" попасть непросто, в него входят только лучшие из лучших, основным пунктом является участие в программе "Целина".
ЮРИЙ БАЛЫБЕРДИН, ДЕПУТАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Во время летнего трудового семестра надо зарекомендовать себя с самой хорошей стороны, стать лучшими. Вот это лучшие ребята, которые летом, и некоторые уже не один сезон отработали, не одну "Целину", которые зарекомендовали себя с самой хорошей стороны: не допустили нарушений, были лучшими в своих отрядах».
До 7 февраля ребята посетят 7 районов области: Белохолуницкий, Мурашинский, Опаринский, Слободской, Тужинский, Уржумский и Афанасьевский. В "Снежный десант" студенты отправляются уже в седьмой раз, и в этом году он посвящен году памяти и славы и 75-летию Великой Победы.
АННА АЛЬМИНОВА, МИНИСТР СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Наша с вами обязанность - чтить память и помогать тем, кто ценой своей жизни, своего здоровья принес нашей стране победу в Великой Отечественной войне. На протяжении нескольких дней у вас будет эта замечательная возможность проявить себя. Я хочу поблагодарить вас за вашу активную жизненную позицию, за ваше желание помогать людям и делать мир вокруг себя чище и лучше».
Перед тем, как отправиться в путь, ребятам в торжественной обстановке вручили путевки.
Кроме физической работы, студенты будут проводить профориентационную работу в местных школах, в начальных классах проведут мастер-классы, а вечером дадут концерт. Добавим, что в этом году к студентам из Кировской области присоединились молодые люди из Ямало-Ненецкого автономного округа.