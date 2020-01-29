В районах Кировской области высадился "Снежный десант"

Сегодня в районы области вновь отправился "Снежный десант". Семь студенческих отрядов на протяжении недели будут помогать ветеранам, пенсионерам, а также встречаться с сельской молодежью. Подробнее о студенческом движении - Альбина Самигуллина.Александр Богомолов учится на третьем курсе электротехнического факультета, является комиссаром отряда "Лавина" - шефствует над 17 "бойцами" "Снежного десанта", Саша уже "бывалый", участвует в проекте второй раз. Сегодня его отряд отправился в Опаринский район, и каждый день студенты будут посещать новый населённый пункт, чтобы протянуть руку помощи тем, кому она так нужна.А отряд "Полярная звезда" посетит Уржумский район. Для многих эта поездка не только помощь нуждающимся, ребята едут за новым опытом и теплыми воспоминаниями.В "Снежный десант" попасть непросто, в него входят только лучшие из лучших, основным пунктом является участие в программе "Целина".До 7 февраля ребята посетят 7 районов области: Белохолуницкий, Мурашинский, Опаринский, Слободской, Тужинский, Уржумский и Афанасьевский. В "Снежный десант" студенты отправляются уже в седьмой раз, и в этом году он посвящен году памяти и славы и 75-летию Великой Победы.Перед тем, как отправиться в путь, ребятам в торжественной обстановке вручили путевки.Кроме физической работы, студенты будут проводить профориентационную работу в местных школах, в начальных классах проведут мастер-классы, а вечером дадут концерт. Добавим, что в этом году к студентам из Кировской области присоединились молодые люди из Ямало-Ненецкого автономного округа.