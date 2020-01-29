Кировчане, живущие на Московской и у Северной больницы, могут доехать до вокзала только с пересадками

Без пересадок не доехать. Горожане, живущие на улице Московской, вот уже несколько лет могут выехать только в центр или на Воровского. Напрямую до вокзала уже не добраться ни на троллейбусе, ни на автобусе.
6-й троллейбус, 68-й и 73-й автобусы исчезли с улиц города еще в 2015-м году. Именно тогда начали внедрять изменения в маршрутную сеть, чтобы решить транспортную проблему. Однако, нововведения пришлись по душе не всем.
ГАЛИНА БАБСКАЯ:
«До этого у нас ходил автобус 68-й, который шел через Центральный рынок, на ж/д вокзал, в район Дружбы, и сюда он ехал на ипподром, ходил очень удобно, часто и всегда полный».
Жители дома на Московской, 109/1 обращались и в администрацию города, и к губернатору. Ответ был таков: возврат маршрутов нецелесообразен, потому что они дублируют друг друга.
ЛЮДМИЛА БАБАЙЛОВА:
«В нашем микрорайоне автосалоны, заправки, магазинов полно, а для детей никакого досуга нет, приходится их отсюда вывозить, а на чем, 8 и 14 едут на Воровского».
Новую маршрутную сеть разрабатывали и в прошлом году, но были вынуждены отказаться от радикальных перемен из-за недовольства жителей. Изменение части рейсов было оправдано, к примеру, проезд в Чистые пруды через новый путепровод. Но сейчас нет возможности добраться без пересадок до вокзала от Северной больницы, как и с улицы Московской. А между тем, многие ездят в сады именно на электричках.
ЛЮДМИЛА СЕРГИЕНКО:
«А ведь с сада что-то еще и несешь, до вокзала доходим, идем до автовокзала, потому что не на чем уехать».
ПЕТР МЕТЕЛЕВ:
«У нас сад находится на Луганской, в сторону Филейки, раньше ходил 6-й троллейбус, было очень удобно, а сейчас приходится ехать до Мечты, потом пересаживаться, тоже бы как-то этот вопрос решить».
В горадминистрации нам пояснили, что жители с просьбой о внесении изменений в тот или иной маршрут могут обратиться в отдел транспорта либо оставить сообщение в интернет-приемной. Только горожане в то, что власти чем-то помогут, уже не верят.
ЛЮДМИЛА СЕРГИЕНКО:
«Я неоднократно обращалась в администрацию города по транспорту, есть такая Лариса Васильевна там, она мне ответила - сад - это роскошь, я говорю, а пенсионерам жить как?».
А пока многие жители так и будут ездить с пересадками, а с учетом того, что плата повысится, за день они будут тратить больше ста рублей на проезд.