Кировчане, живущие на Московской и у Северной больницы, могут доехать до вокзала только с пересадками

Без пересадок не доехать. Горожане, живущие на улице Московской, вот уже несколько лет могут выехать только в центр или на Воровского. Напрямую до вокзала уже не добраться ни на троллейбусе, ни на автобусе.6-й троллейбус, 68-й и 73-й автобусы исчезли с улиц города еще в 2015-м году. Именно тогда начали внедрять изменения в маршрутную сеть, чтобы решить транспортную проблему. Однако, нововведения пришлись по душе не всем.Жители дома на Московской, 109/1 обращались и в администрацию города, и к губернатору. Ответ был таков: возврат маршрутов нецелесообразен, потому что они дублируют друг друга.Новую маршрутную сеть разрабатывали и в прошлом году, но были вынуждены отказаться от радикальных перемен из-за недовольства жителей. Изменение части рейсов было оправдано, к примеру, проезд в Чистые пруды через новый путепровод. Но сейчас нет возможности добраться без пересадок до вокзала от Северной больницы, как и с улицы Московской. А между тем, многие ездят в сады именно на электричках.В горадминистрации нам пояснили, что жители с просьбой о внесении изменений в тот или иной маршрут могут обратиться в отдел транспорта либо оставить сообщение в интернет-приемной. Только горожане в то, что власти чем-то помогут, уже не верят.А пока многие жители так и будут ездить с пересадками, а с учетом того, что плата повысится, за день они будут тратить больше ста рублей на проезд.