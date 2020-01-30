Киров посетили помощник Президента России Игорь Левитин и советник Президента Александра Левицкая

Киров посетили чиновники федерального уровня. Среди них - помощник Президента России Игорь Левитин и советник Президента Александра Левицкая. В нашем городе прошло Заседание рабочей группы по подготовке совместного расширенного заседания президиума Госсовета России по вопросу "О повышении роли регионов в подготовке кадров для экономики и социальной сферы".Ученики начальной школы номер 26 после уроков домой не уходят - у них есть возможность остаться в группе продленного дня. С работой школы чиновников федерального уровня знакомит директор учебного заведения и губернатор. Группы продленного дня работают еще в четырех школах Кирова. Далее в программе - посещение центра дистанционного образования, где занятия проводятся в режиме онлайн .В центре обучаются маломобильные дети, а также те, кто живет в отдаленных населенных пунктах.Посетили чиновники и Вятский электромашиностроительный техникум, который является одной из ведущих образовательных организаций машиностроительного профиля региона. Гости осмотрели новое учебное и производственное оборудование, познакомились с производственным процессом.Главной целью визита высоких гостей в Киров стало участие в заседание рабочей группы Госсовета. В течение часа были затронуты десятки тем - от организации бесплатного горячего питания в школах, увеличения квот для подготовки будущих учителей в вузах, до строительства современных деревянных школ в отдаленных районах. Чтобы они были не просто учебнымизаведениями, а становились центами социально-спортивной и культурной жизни всего населенного пункта.Все предложения и инициативы, которые прозвучали на рабочей группе, будут учтены при проведении расширенного заседания президиума Госсовета РФ, которое пройдет в начале февраля с участием Президента.