Прямой эфир
31 янв 10:58 Общественный экологический контроль проверил места сбора опасных отходов в Кирове 31 янв 10:55 Кировские общественники обсудили инициативы президента по внесению изменений в Конституцию РФ 31 янв 10:51 Киров посетили помощник Президента России Игорь Левитин и советник Президента Александра Левицкая 31 янв 08:55 В Кирово-Чепецком районе водитель "Мерседеса" насмерть сбил ребенка. 30 янв 18:11 В библиотеке Грина можно познакомиться с уникальным видом настенного декора 30 янв 18:03 Кировчане, живущие на Московской и у Северной больницы, могут доехать до вокзала только с пересадками 30 янв 17:49 В УМВД России по Кировской области подвели итоги работы за 2019 год 30 янв 17:27 Кировчанка Юлия Погодина стала абсолютным победителем юниорского первенства России по пауэрлифтингу. 30 янв 15:17 В районах Кировской области высадился "Снежный десант" 30 янв 15:08 Рабочая группа Госсовета по образованию и науке посетила Кировский центр дистанционного образования детей
-2°C
$
63,04
69,42
31 января 12:57
31 янв 10:58 Общественный экологический контроль проверил места сбора опасных отходов в Кирове 31 янв 10:55 Кировские общественники обсудили инициативы президента по внесению изменений в Конституцию РФ 31 янв 10:51 Киров посетили помощник Президента России Игорь Левитин и советник Президента Александра Левицкая 31 янв 08:55 В Кирово-Чепецком районе водитель "Мерседеса" насмерть сбил ребенка. 30 янв 18:11 В библиотеке Грина можно познакомиться с уникальным видом настенного декора 30 янв 18:03 Кировчане, живущие на Московской и у Северной больницы, могут доехать до вокзала только с пересадками 30 янв 17:49 В УМВД России по Кировской области подвели итоги работы за 2019 год 30 янв 17:27 Кировчанка Юлия Погодина стала абсолютным победителем юниорского первенства России по пауэрлифтингу. 30 янв 15:17 В районах Кировской области высадился "Снежный десант" 30 янв 15:08 Рабочая группа Госсовета по образованию и науке посетила Кировский центр дистанционного образования детей
Киров посетили помощник Президента России Игорь Левитин и советник Президента Александра Левицкая

Киров посетили помощник Президента России Игорь Левитин и советник Президента Александра Левицкая

Сегодня, 10:51
109
Александра Гуляева
Киров посетили помощник Президента России Игорь Левитин и советник Президента Александра Левицкая


Киров посетили чиновники федерального уровня. Среди них - помощник Президента России Игорь Левитин и советник Президента Александра Левицкая. В нашем городе прошло Заседание рабочей группы по подготовке совместного расширенного заседания президиума Госсовета России по вопросу "О повышении роли регионов в подготовке кадров для экономики и социальной сферы".

- Дети готовят уроки. А сейчас у них идет интеллектуальная игра - в мире животных.

Ученики начальной школы номер 26 после уроков домой не уходят - у них есть возможность остаться в группе продленного дня. С работой школы чиновников федерального уровня знакомит директор учебного заведения и губернатор. Группы продленного дня работают еще в четырех школах Кирова. Далее в программе - посещение центра дистанционного образования, где занятия проводятся в режиме онлайн .

- Набираем в банку водород для вытеснения воздуха для проведения опыта "взрыв гремучего газа".

В центре обучаются маломобильные дети,  а также те, кто живет в отдаленных населенных пунктах.

Посетили чиновники и Вятский электромашиностроительный техникум, который является одной из ведущих образовательных организаций машиностроительного профиля региона. Гости осмотрели новое учебное и производственное оборудование, познакомились с производственным процессом.

ИГОРЬ ЛЕВИТИН, ПОМОЩНИК ПРЕЗИДЕНТА РФ:
«Мы сегодня увидели так сферу образования общего, что хочется порадоваться за Кировскую области за жителей, которые живут в этом городе. Это действительно показательно, я думаю, мы выбрали лучшее, что есть. И я очень рад, что мы увидели, как здесь все организовано».

Главной целью визита высоких гостей в Киров стало участие в заседание рабочей группы Госсовета. В течение часа были затронуты десятки тем - от организации бесплатного горячего питания в школах, увеличения квот для подготовки будущих учителей в вузах, до строительства современных деревянных школ в отдаленных районах. Чтобы они были не просто учебными
заведениями, а становились центами социально-спортивной и культурной жизни всего населенного пункта.

ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Разговор был достаточно открытым. Мы должны ставить перед собой серьезные амбициозные задачи, а сфера образования - это самое главное, потому что это наше будущее, это наши дети».

Все предложения и инициативы, которые прозвучали на рабочей группе, будут учтены при проведении расширенного заседания президиума Госсовета РФ, которое пройдет в начале февраля с участием Президента.
Рассказать друзьям:

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама