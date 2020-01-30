Киров посетили помощник Президента России Игорь Левитин и советник Президента Александра Левицкая

Киров посетили чиновники федерального уровня. Среди них - помощник Президента России Игорь Левитин и советник Президента Александра Левицкая. В нашем городе прошло Заседание рабочей группы по подготовке совместного расширенного заседания президиума Госсовета России по вопросу "О повышении роли регионов в подготовке кадров для экономики и социальной сферы".
- Дети готовят уроки. А сейчас у них идет интеллектуальная игра - в мире животных.
Ученики начальной школы номер 26 после уроков домой не уходят - у них есть возможность остаться в группе продленного дня. С работой школы чиновников федерального уровня знакомит директор учебного заведения и губернатор. Группы продленного дня работают еще в четырех школах Кирова. Далее в программе - посещение центра дистанционного образования, где занятия проводятся в режиме онлайн .
- Набираем в банку водород для вытеснения воздуха для проведения опыта "взрыв гремучего газа".
В центре обучаются маломобильные дети, а также те, кто живет в отдаленных населенных пунктах.
Посетили чиновники и Вятский электромашиностроительный техникум, который является одной из ведущих образовательных организаций машиностроительного профиля региона. Гости осмотрели новое учебное и производственное оборудование, познакомились с производственным процессом.
ИГОРЬ ЛЕВИТИН, ПОМОЩНИК ПРЕЗИДЕНТА РФ:
«Мы сегодня увидели так сферу образования общего, что хочется порадоваться за Кировскую области за жителей, которые живут в этом городе. Это действительно показательно, я думаю, мы выбрали лучшее, что есть. И я очень рад, что мы увидели, как здесь все организовано».
Главной целью визита высоких гостей в Киров стало участие в заседание рабочей группы Госсовета. В течение часа были затронуты десятки тем - от организации бесплатного горячего питания в школах, увеличения квот для подготовки будущих учителей в вузах, до строительства современных деревянных школ в отдаленных районах. Чтобы они были не просто учебными
заведениями, а становились центами социально-спортивной и культурной жизни всего населенного пункта.
ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Разговор был достаточно открытым. Мы должны ставить перед собой серьезные амбициозные задачи, а сфера образования - это самое главное, потому что это наше будущее, это наши дети».
Все предложения и инициативы, которые прозвучали на рабочей группе, будут учтены при проведении расширенного заседания президиума Госсовета РФ, которое пройдет в начале февраля с участием Президента.