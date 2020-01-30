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31 янв 10:58 Общественный экологический контроль проверил места сбора опасных отходов в Кирове 31 янв 10:55 Кировские общественники обсудили инициативы президента по внесению изменений в Конституцию РФ 31 янв 10:51 Киров посетили помощник Президента России Игорь Левитин и советник Президента Александра Левицкая 31 янв 08:55 В Кирово-Чепецком районе водитель "Мерседеса" насмерть сбил ребенка. 30 янв 18:11 В библиотеке Грина можно познакомиться с уникальным видом настенного декора 30 янв 18:03 Кировчане, живущие на Московской и у Северной больницы, могут доехать до вокзала только с пересадками 30 янв 17:49 В УМВД России по Кировской области подвели итоги работы за 2019 год 30 янв 17:27 Кировчанка Юлия Погодина стала абсолютным победителем юниорского первенства России по пауэрлифтингу. 30 янв 15:17 В районах Кировской области высадился "Снежный десант" 30 янв 15:08 Рабочая группа Госсовета по образованию и науке посетила Кировский центр дистанционного образования детей
Кировские общественники обсудили инициативы президента по внесению изменений в Конституцию РФ

Кировские общественники обсудили инициативы президента по внесению изменений в Конституцию РФ

Сегодня, 10:55
108
Иван Швецов
Кировские общественники обсудили инициативы президента по внесению изменений в Конституцию РФ


Кировские общественники обсудили  инициативы президента по внесению изменений в Конституцию Российской Федерации. На встрече были руководители районов и муниципалитетов, министры областного Правительства, известные в городе врачи, педагоги, деятели искусства, чтобы обсуждение получилось по-настоящему всенародным.

Год назад конституция России отмечала своё  25-летие. Среди гостей общественных слушаний были и те, кто хорошо помнит, как в стране отмечали этот юбилей . Тогда устами первых лиц государства говорилось, что основной документ государства за четверть века  доказал свою жизнеспособность и сбалансированность. Принятие приоритета международных правовых норм и базовых ценностей демократического общества  изменило правосознание общества. Сегодня  многие статьи  Конституции предлагается подвергнуть ревизии.     Конечно, сразу перестроиться, особенно  профессиональным юристам, непросто.

АЛЕКСАНДР ПАНОВ, УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Я сейчас высказаться не могу, хорошо это или плохо. Единственное, что меня, как исполняющего обязанности уполномоченного по правам человека успокаивает, я удовлетворен, что та глава, которая говорит и гарантирует права и свободы гражданина и человека, не подвергается никакой ревизии».

Недавно в Киров приезжал председатель Комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов. Он высказался за перемены в Конституции, тем более что они укрепляют суверенитет России и отменяют приоритет международного права.

ВЯЧЕСЛАВ НИКОНОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСДУМЫ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ:
«На мой взгляд была допущена ошибка, когда эта норма вводилась в Конституцию. Это норма, которая распространена во многих европейских странах. Но мы-то не собираемся туда вступать. Хотя, когда писали конституцию, кто-то и собирался».

Добавим, что о желании Президента изменить несколько статей конституции стало известно 15 января, то есть всего 2 недели назад. За истекшее время собралась рабочая группа по изменениям в конституции и проект поправок в конституцию были одобрены Госдумой в первом чтении.
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