Кировские общественники обсудили инициативы президента по внесению изменений в Конституцию РФ

Кировские общественники обсудили инициативы президента по внесению изменений в Конституцию Российской Федерации. На встрече были руководители районов и муниципалитетов, министры областного Правительства, известные в городе врачи, педагоги, деятели искусства, чтобы обсуждение получилось по-настоящему всенародным.Год назад конституция России отмечала своё 25-летие. Среди гостей общественных слушаний были и те, кто хорошо помнит, как в стране отмечали этот юбилей . Тогда устами первых лиц государства говорилось, что основной документ государства за четверть века доказал свою жизнеспособность и сбалансированность. Принятие приоритета международных правовых норм и базовых ценностей демократического общества изменило правосознание общества. Сегодня многие статьи Конституции предлагается подвергнуть ревизии. Конечно, сразу перестроиться, особенно профессиональным юристам, непросто.Недавно в Киров приезжал председатель Комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов. Он высказался за перемены в Конституции, тем более что они укрепляют суверенитет России и отменяют приоритет международного права.Добавим, что о желании Президента изменить несколько статей конституции стало известно 15 января, то есть всего 2 недели назад. За истекшее время собралась рабочая группа по изменениям в конституции и проект поправок в конституцию были одобрены Госдумой в первом чтении.