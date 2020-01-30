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31 янв 10:58 Общественный экологический контроль проверил места сбора опасных отходов в Кирове 31 янв 10:55 Кировские общественники обсудили инициативы президента по внесению изменений в Конституцию РФ 31 янв 10:51 Киров посетили помощник Президента России Игорь Левитин и советник Президента Александра Левицкая 31 янв 08:55 В Кирово-Чепецком районе водитель "Мерседеса" насмерть сбил ребенка. 30 янв 18:11 В библиотеке Грина можно познакомиться с уникальным видом настенного декора 30 янв 18:03 Кировчане, живущие на Московской и у Северной больницы, могут доехать до вокзала только с пересадками 30 янв 17:49 В УМВД России по Кировской области подвели итоги работы за 2019 год 30 янв 17:27 Кировчанка Юлия Погодина стала абсолютным победителем юниорского первенства России по пауэрлифтингу. 30 янв 15:17 В районах Кировской области высадился "Снежный десант" 30 янв 15:08 Рабочая группа Госсовета по образованию и науке посетила Кировский центр дистанционного образования детей
Общественный экологический контроль проверил места сбора опасных отходов в Кирове

Общественный экологический контроль проверил места сбора опасных отходов в Кирове

Сегодня, 10:58
101
Валентина Палкина
Общественный экологический контроль проверил места сбора опасных отходов в Кирове


Общественные инспекторы экологического контроля проверили точки сбора ртутьсодержащих ламп. Все они оказались переполненными. Активисты считают, что следить за скоростью накопления опасных отходов необходимо постоянно. А места для таких пунктов выбирать более тщательно.

Один из контейнеров в Коминтерне расположен очень неудобно для населения, самый короткий маршрут от ближайшего жилого дома - почти полкилометра. Кроме того, он был переполнен, как и все другие проверенные общественниками места сбора опасных отходов.

ЛЕВ КОРЕНДЮК, ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КОГБУ "ОБЛАСТНОЙ ПРИРОДООХРАННЫЙ ЦЕНТР":
«В прошлый наш рейд мы столкнулись с тем, что крышка даже не открывается, либо лампы лежат в коробках».

Первичный сбор ртутьсодержащих ламп у жителей организуют органы местного самоуправления, они же определяют места установки контейнеров. В администрации Первомайского района их даже два - на улице и в помещении.  В многоквартирных домах  за это отвечает управляющая компания.

ВЯЧЕСЛАВ СИМАКОВ, НАЧАЛЬНИК ТУ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА ПО ПЕРВОМАЙСКОМУ РАЙОНУ:
«Жители в случае отказа управляющей компании или обслуживающей организации в приеме таких ламп либо к нам, либо к другим контролирующим органам. что УК уклоняется от утилизации данных отходов, хотя это все предусмотрено, и договоры у всех имеются, у нас 38 УК в Первомайском районе, практически все предоставили такие договоры».

Ртутьсодержащие лампы и батарейки содержат токсичные вещества, поэтому их нельзя выбрасывать в общий контейнер. Опасные отходы должны собираться отдельно и утилизироваться в специализированной организации. Это предприятие в прошлом году стало региональным оператором.

МАРИЯ ДОЛИНИНА, ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ УПРАВЛЕНИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ МИНИСТЕРСТВА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Город Киров являлся акционером, в настоящее время АО является областным предприятием, и вопрос финансирования остается открытым, поскольку это обязанность органов местного самоуправления, мы считаем, что средства должны быть выделены из бюджета города Кирова».

Всего за прошлый год в регионе на утилизацию было направлено более 37 тысяч ртутных ламп и 3 тонн батареек.
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