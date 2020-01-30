Общественный экологический контроль проверил места сбора опасных отходов в Кирове

Общественные инспекторы экологического контроля проверили точки сбора ртутьсодержащих ламп. Все они оказались переполненными. Активисты считают, что следить за скоростью накопления опасных отходов необходимо постоянно. А места для таких пунктов выбирать более тщательно.Один из контейнеров в Коминтерне расположен очень неудобно для населения, самый короткий маршрут от ближайшего жилого дома - почти полкилометра. Кроме того, он был переполнен, как и все другие проверенные общественниками места сбора опасных отходов.Первичный сбор ртутьсодержащих ламп у жителей организуют органы местного самоуправления, они же определяют места установки контейнеров. В администрации Первомайского района их даже два - на улице и в помещении. В многоквартирных домах за это отвечает управляющая компания.Ртутьсодержащие лампы и батарейки содержат токсичные вещества, поэтому их нельзя выбрасывать в общий контейнер. Опасные отходы должны собираться отдельно и утилизироваться в специализированной организации. Это предприятие в прошлом году стало региональным оператором.Всего за прошлый год в регионе на утилизацию было направлено более 37 тысяч ртутных ламп и 3 тонн батареек.