Общественный экологический контроль проверил места сбора опасных отходов в Кирове

Общественные инспекторы экологического контроля проверили точки сбора ртутьсодержащих ламп. Все они оказались переполненными. Активисты считают, что следить за скоростью накопления опасных отходов необходимо постоянно. А места для таких пунктов выбирать более тщательно.
Один из контейнеров в Коминтерне расположен очень неудобно для населения, самый короткий маршрут от ближайшего жилого дома - почти полкилометра. Кроме того, он был переполнен, как и все другие проверенные общественниками места сбора опасных отходов.
ЛЕВ КОРЕНДЮК, ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КОГБУ "ОБЛАСТНОЙ ПРИРОДООХРАННЫЙ ЦЕНТР":
«В прошлый наш рейд мы столкнулись с тем, что крышка даже не открывается, либо лампы лежат в коробках».
Первичный сбор ртутьсодержащих ламп у жителей организуют органы местного самоуправления, они же определяют места установки контейнеров. В администрации Первомайского района их даже два - на улице и в помещении. В многоквартирных домах за это отвечает управляющая компания.
ВЯЧЕСЛАВ СИМАКОВ, НАЧАЛЬНИК ТУ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА ПО ПЕРВОМАЙСКОМУ РАЙОНУ:
«Жители в случае отказа управляющей компании или обслуживающей организации в приеме таких ламп либо к нам, либо к другим контролирующим органам. что УК уклоняется от утилизации данных отходов, хотя это все предусмотрено, и договоры у всех имеются, у нас 38 УК в Первомайском районе, практически все предоставили такие договоры».
Ртутьсодержащие лампы и батарейки содержат токсичные вещества, поэтому их нельзя выбрасывать в общий контейнер. Опасные отходы должны собираться отдельно и утилизироваться в специализированной организации. Это предприятие в прошлом году стало региональным оператором.
МАРИЯ ДОЛИНИНА, ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ УПРАВЛЕНИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ МИНИСТЕРСТВА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Город Киров являлся акционером, в настоящее время АО является областным предприятием, и вопрос финансирования остается открытым, поскольку это обязанность органов местного самоуправления, мы считаем, что средства должны быть выделены из бюджета города Кирова».
Всего за прошлый год в регионе на утилизацию было направлено более 37 тысяч ртутных ламп и 3 тонн батареек.