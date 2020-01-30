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31 января 21:31
31 янв 17:55 Жительница Стрижей Ольга Смирнова в любую погоду укрепляет здоровье обливанием и купанием в проруби 31 янв 17:52 В Вятских Полянах разрушается старейший памятник деревянного зодчества - Михаило-Архангельский храм 31 янв 17:48 Тяжело больному ребенку требуется помощь неравнодушных людей 31 янв 17:43 Термопластиковую дорожную разметку на кировских дорогах нанесут заново 31 янв 17:37 Над теплосетями в Кирове и Кирово-Чепецке расположены более 400 объектов 31 янв 10:58 Общественный экологический контроль проверил места сбора опасных отходов в Кирове 31 янв 10:55 Кировские общественники обсудили инициативы президента по внесению изменений в Конституцию РФ 31 янв 10:51 Киров посетили помощник Президента России Игорь Левитин и советник Президента Александра Левицкая 31 янв 08:55 В Кирово-Чепецком районе водитель "Мерседеса" насмерть сбил ребенка. 30 янв 18:11 В библиотеке Грина можно познакомиться с уникальным видом настенного декора
Термопластиковую дорожную разметку на кировских дорогах нанесут заново

Термопластиковую дорожную разметку на кировских дорогах нанесут заново

Сегодня, 17:43
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Михаил Конышев
Термопластиковую дорожную разметку на кировских дорогах нанесут заново


Термопластиковую дорожную разметку на кировских дорогах в рамках гарантийных обязательств  нанесут заново. Напомним, что контракт по разметке принят только в том объёме, где она сохранилась.  В чем возможная причина разрушения?

Напомним, что в прошлом году впервые за последние 6 - 7 лет на кировских дорогах вновь начали делать разметку пластичными материалами. В общей сложности термопластиковая разметка была нанесена на 33 улицы областного центра – это самые оживленные магистрали с высоким автомобильным трафиком. Такие как Октябрьский проспект, улицы Воровского, Московская, Карла Маркса, Производственная, Луганская, Проезжая, Щорса, Профсоюзная.

АНДРЕЙ БЕССОЛИЦЫН, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ МКУ ДПИ Г. КИРОВА:
«Пластиковая разметка наносится от 1,5 до 6 мм толщиной. Была взята средняя величина 3-3,5 мм. Разметка применялась обычным термопластиком. Та разметка, которая осевая она держится, а вот с пешеходными переходами дела обстоят намного хуже».

Пластик – наиболее износостойкий материал, что в первую очередь важно для разметки улиц с очень активным движением. Но по каким-то причинам уже через несколько дней после нанесения  на дорожное полотно он начал разваливаться. По мнению специалистов сколы  могли появиться в результате нарушения технологии  нанесения.

АНДРЕЙ БЕССОЛИЦЫН, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ МКУ ДПИ Г. КИРОВА:
«С подрядной организацией данные обстоятельства выяснялись. Подрядчик вину свою не отрицает. Это не догляд ответственных мастеров, т.е. пластик был не догрет».

Добавим, что в этом году при наступлении определенных температурных условий разметка по гарантийным обязательствам  будет нанесена вновь.
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