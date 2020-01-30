Термопластиковую дорожную разметку на кировских дорогах нанесут заново

Термопластиковую дорожную разметку на кировских дорогах в рамках гарантийных обязательств нанесут заново. Напомним, что контракт по разметке принят только в том объёме, где она сохранилась. В чем возможная причина разрушения?Напомним, что в прошлом году впервые за последние 6 - 7 лет на кировских дорогах вновь начали делать разметку пластичными материалами. В общей сложности термопластиковая разметка была нанесена на 33 улицы областного центра – это самые оживленные магистрали с высоким автомобильным трафиком. Такие как Октябрьский проспект, улицы Воровского, Московская, Карла Маркса, Производственная, Луганская, Проезжая, Щорса, Профсоюзная.Пластик – наиболее износостойкий материал, что в первую очередь важно для разметки улиц с очень активным движением. Но по каким-то причинам уже через несколько дней после нанесения на дорожное полотно он начал разваливаться. По мнению специалистов сколы могли появиться в результате нарушения технологии нанесения.Добавим, что в этом году при наступлении определенных температурных условий разметка по гарантийным обязательствам будет нанесена вновь.